Следком в Ростове-на-Дону заинтересовался невыплатой зарплаты морякам

10 января 2019, 08:13

В Ростове-на-Дону начата проверка сообщения о невыплате более 90 тысяч долларов 10 членам экипажа судна Streamline, заявил Следком 9 января. Моряки объявили голодовку, сообщила Азово-Донская организация профсоюза моряков.

По данным следователей, десять членов экипажа судна Streamline - девять россиян и гражданка Украины - не получали зарплату с июня 2018 года. Со слов капитана сухогруза, задолженность составила более 90 тысяч долларов, сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, опубликованном 9 января на сайте ведомства.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в Турции в июне 2018 года. 9 января экипаж судна объявил голодовку, сообщил председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.

"На данный момент деньги так и не заплатили. Турецкая сторона подала в суд на старого владельца из-за задолженности по топливу и сборам. Судно было арестовано по долгу в Турции. Нынешний владелец решает вопрос по снятию ареста, чтобы расплатиться с членами экипажа и вернуть их домой", - цитирует Глушака "Интерфакс".

Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев ранее сообщил, что судно Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня. Турецкая компания "Альпекс", получившая Streamline в аренду, добилась в суде наложения ареста на судно, написал ТАСС.

По словам генконсула, "новый владелец Streamline подтвердил готовность произвести полный расчет экипажа на день схода на берег и обеспечить беспрепятственное возвращение российских граждан на родину после решения суда, на основании которого он вступит в свои права".

"Кавказский узел" также писал, что 9 января стало известно о проверке транспортной прокуратурой заявления о невыплате заработной платы членам экипажа сухогруза, севшего на мель в акватории Черного моря в Темрюкском районе 25 декабря 2018 года.