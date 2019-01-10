Смерть семьи в Нагорном Карабахе поставила вопрос о безопасном газоснабжении

10 января 2019, 00:28

Молодые супруги и их маленький ребенок умерли в Шуши от отравления угарным газом из-за неисправности водонагревателя. Власти Нагорного Карабаха заявили о планах ужесточить контроль над использованием газового оборудования после этого инцидента.

По данным полиции, смерть взрослых и пятилетнего ребенка наступила вечером 8 января. Еще один ребенок, восьмилетняя девочка, выжила и доставлена в медцентр "Аревик" в Степанакерте. Причиной, по предварительным данным, стал выброс угарного газа из неисправного газового водонагревателя. В связи с произошедшим ведется следствие, сообщили 9 января в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

"Состояние девочки улучшилось, она пришла в себя, опасность миновала", - рассказали 9 января корреспонденту "Кавказского узла" в медцентре "Аревик".

В тот же день государственный министр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян созвал рабочее совещание, на котором заявил о необходимости ужесточить механизмы контроля над использованием природного газа. "Необходимо сделать техническое обслуживание системы внутреннего газоснабжения более эффективным. То есть, чтобы избежать возможных аварий и несчастных случаев, необходимо последовательно проводить информирование общественности о дымоходах, газовых котлах, системах безопасности и их техническом осмотре", - цитирует пресс-служба правительства слова Мартиросяна.

В Нагорном Карабахе газифицированы 70% населенных пунктов, говорится на сайте компании "Арцахгаз". По статистике компании, в 2015 году было зафиксировано 25 случаев отравления угарным газом, из них два - смертельных. В 2016 году было 66 утечек газа, умер один человек, в 2017 году - 66 отравлений и четыре погибших. В 2018 году на 44 отравлений пришлось четыре смерти.

С 1 июля 2018 года Государственная комиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Нагорного Карабаха ввела сервис по обслуживанию систем газоснабжения в республике. После этого "Арцахгаз" начал подписывать с абонентами новые договоры и устанавливать в их жилищах индикаторы угарного газа. В компании сообщили, что две трети абонентов уже подписали новые договоры, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Массовое развертывание современных систем безопасности (комплексов природного газа и газовой сигнализации и аварийных запорных клапанов) значительно снижает риски, но ни в коем случае не исключает необходимости регулярно проверять состояние газовой сети, детекторов дыма, выявлять и устранять неисправности и инструктировать абонента. Профессиональное обслуживание всегда будет актуальным, независимо от технологических решений", - привело 9 января слова исполнительного директора "Арцахгаза" Сейрана Микаеляна агентство "Арцахпресс".