Показания сейсмографа. Фото https://sputnik-georgia.ru/georgia/20170123/234617542/Zemletrjasenie-proizoshlo-na-zapade-Gruzii.html

07 января 2019, 12:23

Землетрясение произошло на границе Ингушетии и Чечни

Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован сегодня в Сунженском районе Ингушетии вблизи границы с Чечней.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 09.13 мск на глубине пяти километров.

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 42,93 градуса северной широты и 45,20 градуса восточной долготы, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка расположена в Сунженском районе Ингушетии, в 1,5 километра от границы с Чечней. Ближайший населенный пункт, село Даттых, находится в 14 километрах от эпицентра землетрясения.

Информация о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, от жителей Ингушетии не поступала, говорится в сообщении, опубликованном в 09.49 мск на сайте республиканского управления МЧС.

На сайте ГУ МЧС по Чечне информация о сейсмособытии, по состоянию на 12.23 мск, не опубликована.

"Кавказский узел" писал также, что подземный толчок магнитудой 3,5 был зафиксирован 6 января в Ставропольском крае неподалеку от границы с Кабардино-Балкарией.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение произошло в Северной Осетии".

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