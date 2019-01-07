Сейсмограф. Фото: пресс-служба МЧС РФ.

07 января 2019, 03:25

Землетрясение произошло на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии

Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован в Кировском городском округе Ставропольского края неподалеку от границы с Кабардино-Балкарией.

По данным сейсмологов Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение произошло 6 января во второе половине дня.

Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 43.87 градуса северной широты и 43.53 градуса восточной долготы на глубине десять километров, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка расположена на территории Кировского городского округа Ставропольского края в семи километрах от Новопавловска, в восьми километрах от границы с Кабардино-Балкарией и в 32 километрах от Прохладного.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, по данным на 03.25 информации нет.

"Кавказский узел" также писал, что 27 декабря землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Наурском районе Чечни.

Примечание:

"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане",  "Землетрясение произошло в Северной Осетии".

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