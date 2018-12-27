Сейсмограф. Фото © Flickr/ James https://sputnik-georgia.ru/world/20170110/234485386/Silnoe-zemletrjasenie-proizoshlo-na-juge-Filippin.html

27 декабря 2018, 12:37

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чечне

Подземный толчок зафиксирован в Наурском районе Чечни. Информации о пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло сегодня в 08.19 мск в 25 километрах от станицы Ищерской.

Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 15 километров, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, по данным на 12.35 мск на сайте ГУ МЧС по Чечне нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18 декабря в Наурском районе Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,6. Сведений о жертвах и разрушениях также не было.

Примечание:

"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане",  "Землетрясение произошло в Северной Осетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 декабря 2018, 14:01

27 декабря 2018, 12:59

27 декабря 2018, 12:55

  • Черкесские активисты попросили Путина расширить права переселенцев из Сирии

    Международная черкесская организация 25 декабря направила Владимиру Путину просьбу включить соотечественников из Сирии, живущих в России, в категорию людей, имеющих право на упрощенное получение гражданства. Активистам следует обращаться не к президенту России, а в Госдуму, считает представитель "Адыгэ Хасэ" Адыгеи Шамсутдин Негуч.

27 декабря 2018, 12:37

27 декабря 2018, 11:45

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии