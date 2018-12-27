27 декабря 2018, 12:37
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чечне
Подземный толчок зафиксирован в Наурском районе Чечни. Информации о пострадавших нет.
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло сегодня в 08.19 мск в 25 километрах от станицы Ищерской.
Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 15 километров, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, по данным на 12.35 мск на сайте ГУ МЧС по Чечне нет.
"Кавказский узел" ранее писал, что 18 декабря в Наурском районе Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,6. Сведений о жертвах и разрушениях также не было.
"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Землетрясение произошло в Северной Осетии".
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