Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чечне

27 декабря 2018, 12:37

Подземный толчок зафиксирован в Наурском районе Чечни. Информации о пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло сегодня в 08.19 мск в 25 километрах от станицы Ищерской.

Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 15 километров, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, по данным на 12.35 мск на сайте ГУ МЧС по Чечне нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18 декабря в Наурском районе Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,6. Сведений о жертвах и разрушениях также не было.