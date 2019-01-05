Умер один из пострадавших во время урагана в Батуми

05 января 2019, 17:35

Житель Батуми, который был госпитализирован 4 января после обрушения кровли дома во время сильного ветра, скончался в больнице. Второй пострадавший прооперирован, его жизнь вне опасности.

Как писал "Кавказский узел", фрагмент кровли девятиэтажного дома в Батуми вечером 4 января упал во время сильного ветра на улицу, где находились люди. Два местных жителя получили травмы.

Один из пострадавших, 54-летний сотрудник мэрии Батуми, был госпитализирован в клинику «Медцентр». У него была закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы внутренних органов в области грудной клетки. Врачи подключили его к аппарату искусственного дыхания. Однако спасти его не удалось, передает грузинский Первый канал.

Состояние второго пострадавшего врачи оценивают как стабильно тяжелое. У 60-летнего мужчины множественные переломы, он находится в реанимационном отделении реферальной больницы Батуми, где ему сделали операцию. При этом, по мнению врачей, несовместимых с жизнью травм у пациента не отмечается, передает агентство «Новости-Грузия».