Пожар в жилом доме в Дербенте. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=Il48aytrf_I

03 января 2019, 10:05

Жильцы горящего в Дербенте дома эвакуированы

Крупный пожар на крыше жилой пятиэтажки в Дербенте локализован, информации о пострадавших нет.

Как писал "Кавказский узел", кровля пятиэтажного жилого дома загорелась сегодня в Дербенте. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. К 07.20 мск пострадавших в результате пожара, по данным МЧС, не было.

Пожарные эвакуировали всех жильцов дома и локализовали огонь, написало РИА "Дагестан" в 08.52 мск.

Такую же информацию опубликовало на своем сайте издание "АиФ-Дагестан" в 08.55 мск. Число эвакуированных жильцов не уточняется.

В сети появилось видео пожара, которое опубликовало издание "АиФ-Дагестан". В ролике, собранном из нескольких видео с места ЧП, пожар виден с разных ракурсов и участков улицы. На кадрах показан горящий дом, клубы черного дыма и языки пламени. Показано, как пожарные тушат огонь, во дворе дома скопилась спецтехника спасателей с включенными проблесковыми маячками. Видео, опубликованное на Youtube, к 09.50 мск не набрало просмотров.

На сайте ГУ МЧС по Дагестану к 09.55 мск нет информации о локализации пожара и эвакуации жителей дома.

Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве на станции техобслуживания в Дагестане", "Пожар в мечети в дагестанском селе потушен", "Трехсменное обучение введено в школе Мокока после пожара".

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