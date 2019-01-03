Жильцы горящего в Дербенте дома эвакуированы

03 января 2019, 10:05

Крупный пожар на крыше жилой пятиэтажки в Дербенте локализован, информации о пострадавших нет.

Как писал "Кавказский узел", кровля пятиэтажного жилого дома загорелась сегодня в Дербенте. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. К 07.20 мск пострадавших в результате пожара, по данным МЧС, не было.

Пожарные эвакуировали всех жильцов дома и локализовали огонь, написало РИА "Дагестан" в 08.52 мск.

Такую же информацию опубликовало на своем сайте издание "АиФ-Дагестан" в 08.55 мск. Число эвакуированных жильцов не уточняется.

В сети появилось видео пожара, которое опубликовало издание "АиФ-Дагестан". В ролике, собранном из нескольких видео с места ЧП, пожар виден с разных ракурсов и участков улицы. На кадрах показан горящий дом, клубы черного дыма и языки пламени. Показано, как пожарные тушат огонь, во дворе дома скопилась спецтехника спасателей с включенными проблесковыми маячками. Видео, опубликованное на Youtube, к 09.50 мск не набрало просмотров.

На сайте ГУ МЧС по Дагестану к 09.55 мск нет информации о локализации пожара и эвакуации жителей дома.