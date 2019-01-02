Родные пожаловались на пытки жителя Новороссийска

02 января 2019, 06:36

Двое мужчин несколько часов удерживали квартире и избивали жителя Новороссийска, рассказали его родственники. Подозреваемые задержаны, предположительно, они имеют отношение к силовым структурам.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря 2018 года.

25-летний молодой человек отправился за продуктами в магазин около 21.30 мск, домой он вернулся за полночь, на его теле были следы побоев и раны, пишет 1 января со ссылкой на его мать "Наша газета".

Дома парень рассказал, что по дороге его остановили двое молодых людей, которые представились сотрудниками силовой структуры, они заломали ему руки за спину, натянули на него капюшон, и затащили в квартиру, рассказала мать парня. По ее словам, в квартире мужчины начали требовать, чтобы парень рассказал им, где в этом районе торгуют наркотиками, за то, что он не смог ничего рассказать, начали издеваться над ним.

"Его били руками, обмотанными полотенцами. Один держал, второй бил. Затем перешли к издевательствам и пыткам... Все эти издевательства длились около трех часов", - цитирует слова матери издание. Потом сына отпустили, рассказала она. Родственники обратились в полицию, проведение судмедэкспертизы назначено на 3 января, уточнила мать.

По подозрению в избиении жителя Новороссийска правоохранители задержали двоих молодых людей, пишет "Блокнот. Новороссийск". Оба они служат в погранвойсках, их задержали и поместили в камеру на территории воинской части, отмечает издание.

На сайте МВД по Краснодарскому краю нет информации о задержании подозреваемых на 3.00 мск 2 января. Комментариев от задержанных по поводу заявлений родственников потерпевшего не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2018 года следователь был привлечен к дисциплинарной ответственности за отказы возбудить дело по жалобе избитого силовиками жителя Сочи Романа Габаева, проверка сведений об избиении продолжается.