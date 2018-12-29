Дело главы Корпорации развития Ставрополья дошло до суда

29 декабря 2018, 00:08

Расследование дела бывшего руководителя "Корпорации развития Ставропольского края" Заура Абдурахимова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, завершено и передано в суд, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", Заур Абдурахимов, по данным следствия, был задержан в краснодарском аэропорту 5 апреля по делу о завышении на 5 млн рублей цены госконтракта, фигуранткой которого является бывшая замминистра экономического развития Ставропольского края. Чиновник стал подозреваемым по ст.159 УК России (мошенничество) и был помещен под домашний арест.

По данным следствия, корпорация, которой руководил обвиняемый, выиграла конкурс на продвижение продукции товаропроизводителей Ставрополья. Для этого нужно было создать брендированную площадку на домене Рунета и отдельный брендированный канал на Youtube стоимостью 9 миллионов 900 тысяч рублей. Предприятие заключило с организацией договор на выполнение этих работ за 4,5 млн рублей, однако результат не соответствовал требованиям. Вместо того, чтобы выдвинуть претензии и вернуть деньги, обвиняемый получил от представителя организации свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Заур Абдурахимов обвинен по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении, опубликованном 28 декабря на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края продолжается, проинформировал Следком.