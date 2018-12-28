Астраханский следком занялся делом о пострадавшем на батуте ребенке

28 декабря 2018, 13:27

Пятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника на игровой площадке батутной арены в астраханском торгово-развлекательном центре, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 21 декабря. "Пятилетняя девочка, находясь на игровой площадке батутной арены, расположенной в торгово-развлекательном центре в Советском районе Астрахани, получила повреждение в виде компрессионного перелома позвоночника. С полученными травмами ребенка доставили в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Следователи возбудили уголовное дело по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о травмировании детей на батуте в Астраханской области. 31 мая на площади Королева в Знаменске ветром сорвало батут, две девочки получили травмы. В октябре бизнесмену, который организовал аттракцион, было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил ему два года и восемь месяцев колонии, сообщила прокуратура 18 декабря.