18 декабря 2018, 22:33

Бизнесмен осужден после травмирования детей на батуте в Знаменске

Суд назначил два года и восемь месяцев колонии предпринимателю, задержанному после того, как две девочки получили травмы при опрокидывании батута в Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая на площади Королева в Знаменске ветром сорвало батут, две девочки получили травмы. 18 октября бизнесмену, который организовал аттракцион, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно приговору, девочкам четырех и девяти лет был причинен средний и тяжкий вред здоровью, потому что батут не закрепили должным образом. Суд согласился с мнением обвинителя и назначил предпринимателю два года и восемь месяцев заключения в колонии строгого режима, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Астраханской области.

Комментариями от осужденного или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Ребенок попал в больницу после побоев в грозненском детсаду", "Дело о гибели ребенка в грозненской школе передано в суд", "Чеченский силовик заподозрен в гибели ребенка".

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