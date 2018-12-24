КПРФ сообщила об избиении кандидата на выборах в ростовскую гордуму

24 декабря 2018, 10:44

На довыборах в гордуму Ростова-на-Дону 23 декабря победили два кандидата от "Единой России", сообщил избирком. Наблюдатели рассказали о многочисленных нарушениях при голосовании, а коммунисты заявили об избиении кандидата от КПРФ.

Дополнительные выборы состоялись 23 декабря в Первомайском одномандатном избирательном округе №18 и Ворошиловском одномандатном избирательном округе №3 в связи с тем, что два депутата от "Единой России" досрочно сложили полномочия. Так, Михаил Гнутов 5 июня ушёл в отставку по собственному желанию, а Игорь Бережной 9 сентября был избран в Заксобрание Ростовской области, передал корреспондент "Кавказского узла".

9 сентября в Ростовской области состоялись выборы депутатов законодательного собрания VI созыва. По итогам выборов представительство "Единой России" уменьшилось на шесть мандатов, а число партий в парламенте увеличилось с трех до шести. "Единая Россия" получила в заксобрании 46 мест, КПРФ - восемь, ЛДПР и "Справедливой Россия" - по два, "Коммунистам России" и "Партии роста" досталось по одному мандату.

Предвыборной агитации на улицах города было немного: кроме листовок на специальных стендах, корреспондент "Кавказского узла" встретил лишь несколько билбордов кандидатов, агитролики кандидатов в эфире местного телевидения не транслировались.

По данным избиркома, в 18-м округе было отказано в регистрации двум кандидатам: представителю партии "Гражданская инициатива" Сергею Шалыгину и кандидату от партии "Социальной защиты" Михаилу Драчёву. "Не смог преодолеть фильтр сбора подписей. Сегодня комиссия Первомайского ТИКа отказала мне в регистрации кандидатом в депутаты городской думы на дополнительных выборах", - прокомментировал 18 ноября решение избиркома Сергей Шалыгин на своей странице в Facebook. По словам кандидата, комиссия не приняла 27 из 147 подписей.

В итоге на два мандата претендовали 10 кандидатов: один самовыдвиженец и девять представителей политических партий "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Социальная защита". Для более чем 52 тысяч зарегистрированных избирателей работала 21 участковая избирательная комиссия, однако своим правом голоса на 18.00 23 декабря воспользовались лишь около 8% проживающих в округах ростовчан, информирует сайт избиркома.

По данным комиссии на 24 декабря, в округе №3 победил кандидат от "Единой России" Виталий Горунович, набравший 679 голосов, в округе №18 - также представитель "Единой России" Павел Крупнов, за него проголосовали 1199 избирателей.

КПРФ сообщила об избиении кандидата

Наблюдатели от КПРФ зафиксировали, в частности, случаи необоснованного внесения избирателей в реестры для голосования вне помещения избиркома, отсутствия подписей под реестрами, выдачи бюллетеней гражданам, не являющимся избирателями на данном участке, заявила пресс-служба обкома КПРФ.

"Имеются акты и заявления граждан о незаконном внесении их в реестр для голосования вне помещения", - говорится на сообщении, размещенном 23 декабря на сайте комитета.

Также реготделение КПРФ заявило о нападении в ночь на 24 декабря на кандидата от этой партии Наталью Оськину на территории участка. "Кандидата КПРФ отбили наблюдатели, которые ещё не успели разъехаться по домам. Скорая помощь срочно доставила Наталью Оськину в БСМП, где она в настоящее время проходит экстренное обследование. Степень тяжести, нанесённой её здоровью, пока неизвестна", - говорится в сообщении, размещенном на сайте отделения партии.

Комментарии в пресс-службе Избирательной комиссии Ростовской области утром 24 декабря корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось. Информация о нападении на кандидата на сайте областного управления МВД по состоянию на 10.40 мск не опубликована.

Наблюдатели от оппозиции заявили о нарушениях при голосовании

На участке №1703 наблюдатели заметили, что пожилые люди, придя на голосование, выясняли, что урна для надомного голосования уже отправлена в их адрес, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" доверенное лицо кандидата в депутаты Андрея Склярова Елена Меньшенина. Кроме того, по ее словам, был "как минимум один случай", когда избиратель обнаружил в списке отметку о том, что он уже проголосовал.

По словам наблюдателя на участке №1700 Елены Поповой, были зафиксированы случаи, когда избиратели не могли проголосовать из-за того, что включены в реестр для голосования вне помещения, хотя никакого обращения от них не поступало. "Был зафиксирован случай попытки неправомерной выдачи бюллетеня, о чём составлена жалоба: избиратель быстро убежал, скорее всего это был так называемый «карусельщик», член комиссии внесла его паспортные данные, якобы не заметив, что у него другая прописка. Также были обнаружены два заявления от одного избирателя о желании проголосовать на дому с разными подписями, где расписались члены комиссии о выдаче, по этому поводу было написано заявление в полицию", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Попова.

На сайте "Карта нарушений на выборах 2018 при поддержке движения "Голос" информация о нарушениях на выборах в Ростове-на-Дону по состоянию на 10.43 мск не опубликована.