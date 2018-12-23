Власти Чечни ужесточили контроль за торговцами пиротехникой

23 декабря 2018, 18:54

Специальные межведомственные комиссии начали масштабные проверки торговых точек по продаже пиротехнической продукции в Чечне. Из-за проверок приходится прерывать торговлю, рассказали продавцы пиротехнических изделий.

В состав комиссий входят сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы и других службе. По информации республиканского управления МЧС, только в течение одного дня в Грозном было выявлено несколько случаев реализации несертифицированной пиротехники.

«Мониторинг торговых площадок по продаже пиротехники направлен в первую очередь на обеспечение безопасности детей и подростков, поскольку именно они и являются основными пользователями всевозможной пиротехнической продукции в новогодние праздники. Главная задача проверяющих - выявить некачественную продукцию, которая представляет опасность для ее покупателей», - рассказал представитель регионального управления МЧС корреспонденту «Кавказского узла».

По словам источника, 21 -22 декабря были проверены на территории республиканского торгового центра «Беркат», выявлено несколько случаев реализации несертифицированной пиротехнической продукции и нарушение условий хранения фейерверков и петард. Проверки продлятся до 10 января.

Продавцы пиротехнических изделий обязаны соблюдать целый ряд ограничений, рассказал сотрудник республиканского управления Роспотребнадзора.

«Пиротехнику, за исключением бенгальских огней, хлопушек и аналогичной продукции первого класса, допускается продавать только лицам, достигшим 16 лет. Вся пиротехника в обязательном порядке должна быть сертифицирована, на упаковке должна быть инструкция на русском языке, следует также соблюдать условия ее хранения. Невыполнение этих требований влечет за собой наложение административных штрафов: для физлиц сумма штрафа - до 2 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 тысяч рублей», - отметил представитель ведомства.

Продавцы пиротехнических изделий рассказали о ходе проверок. По их словам, комиссия во всех случаях находит те или иные недочеты.

«Пиротехникой я занимаюсь уже не первый год, стараюсь соблюдать все установленные нормы и правила, касающиеся приобретения, хранения и ее продажи, но проверяющие обязательно находят [какие-либо нарушения]. Вчера (22 декабря) нашли небольшую партию петард китайского производства. Продавать ее запретили, составили акт», - рассказал местный предприниматель Муса корреспонденту "Кавказского узла".

«У нас все документы есть, товар хозяин торгового ларька, привозит из Пятигорска, но в пятницу, 21 декабря, при проверке нашли какие-то нарушения, пришлось владельца ларька вызвать. Разбирались долго, торговлю пришлось временно свернуть. Проверяли все: и условия хранения, и наличие документов, сроки годности и производителя всех этих фейерверков», - рассказала продавец ларька Малика.

Пиротехнику сомнительного качества и происхождения реализуют стихийные торговые точки, которые разворачиваются на улицах и избегают проверок, отметили местные жители. По словам грозненца Сахиба, продажу пиротехники с машин разворачивают, в том числе, рядом со школами.

«В прошлом году мой племянник купил на такой точке несколько китайских взрывпакетов и лишился пальца, потому что один взрывпакет взорвался в руке», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".