Водоканал Махачкалы не смог оспорить штрафы Роспотребнадзора в суде

23 декабря 2018, 08:18

Кировский районный суд отказался удовлетворить пять жалоб "Махачкалаводоканала" на штрафы Роспотребнадзора за нарушения санитарного законодательства.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле Роспотребнадзор Дагестана назвал проблемным качество питьевой воды в Махачкале. По его данным, подаваемая населению города питьевая вода в 65,7% не соответствует показателям нормы по мутности, и в 4% - по микробиологическим показателям. При этом ситуация в пригородах еще хуже, заявило ведомство. В феврале суд обязал "Махачкалаводоканал" выплатить администрации города ущерб на сумму 58,114 миллионов рублей за сброс сточных вод в Каспийское море.

Санитарные врачи во время проверки обнаружили, что ОАО "Махачкалаводоканал" сбрасывал канализационные сточные воды в Каспийское море в районе городского мясокомбината и в Приморском жилом районе поселка Турали, сообщил 22 декабря Роспотребнадзор Дагестана на своем сайте.

Воду для употребления в пищу и хозяйственно-бытовых нужд водоканал использует без санитарно-эпидемиологического заключения о ее безопасности для здоровья населения, лабораторный контроль качества воды в Махачкале не ведется, установило ведомство. По данным санитарных врачей, аварии на водопроводах не фиксируются, а утечки на сетях устраняются не вовремя.

"По всем установленным правонарушениям в отношении ОАО "Махачкалаводоканал" составлены протоколы... с назначением административного наказания в виде штрафа 315 тысяч рублей", - отмечается в сообщении ведомства.

Однако Махачкалаводоканал не согласился с предъявленными Роспотребнадзором претензиями и обжаловал постановления в суде, отмечается в сообщении.

"Изучив материалы дела об административном правонарушении и заслушав объяснения двух сторон, суд определил... оставить прежние постановления о назначении административного наказания без изменений, а жалобу ОАО "Махачкалаводоканал" без удовлетворения", - отмечает ведомство.

Информации о решении нет на сайте Кировского районного суда Махачкалы на 8.00 мск сегодня. На сайте ОАО "Махачкалаводоканал" комментариев по поводу решения суда на 8.00 мск сегодня нет.