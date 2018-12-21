Работники "Наирита" добились встречи с представителем властей Армении

21 декабря 2018, 16:56

Глава офиса вице-премьера Армении пообещал рассмотреть проект возрождения завода "Наирит", предложенный зарубежным инвестором. Премьер Никол Пашинян к протестующим не вышел.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 декабря около ста бывших сотрудников завода "Наирит" провели акцию, на которой потребовали выплатить им пени за задержку зарплаты. Встретиться с и.о. премьера Николом Пашиняном им не удалось. Протестующие пожаловались на бедственное положение после закрытия завода.

Завод "Наирит", выпускавший востребованный на мировых рынках хлоропреновый каучук, простаивает с апреля 2010 года. Бывшие сотрудники предприятия регулярно проводят акции протеста с требованием восстановить работу завода. Долги по зарплате перед ними погасили еще в августе 2015 года, однако рабочие заявляют, что их вынудили при этом отказаться от выплат за задержку зарплаты.

На акцию протеста вышли около 100 человек

Сегодня бывшие работники завода "Наирит" вновь собрались перед зданием правительства с требованием встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам бывшего директора завода Карена Исраеляна, в акции приняли участие до 100 человек. Участники акции скандировали: "Премьер! Встреча!".

Представителей протестующих принял Вараг Сисерян, руководитель офиса и.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, сообщил Исраелян. Сисерян рассказал, что поручил министерству экономического развития и инвестиций Армении изучить инвестиционный проект Словацкого холдинга EU-ASIA Business Finance Centre и результаты аудита, проведенного холдингом в августе-ноябре 2018 года.

Представители потенциального инвестора в лице словацкого холдинга EU-ASIA Business Finance Centre встречались с Варагом Сисеряном в ноябре. Согласно результатам экспертизы, которую провела компания, "Наирит" можно запустить, если вложить 127 миллионов долларов США.

Работники "Наирита" дошли до ЕСПЧ

Руководство "Наирита-2" опровергло информацию о получении пени за задержанные зарплаты бывших работников "Наирита", сообщил Вараг Сисерян. В связи с этим представитель властей попросил представить доказательства перевода средств. "В понедельник (14 декабря. - Прим. "Кавказского узла") я снова с ним встречусь и предъявлю документы, которые предоставил нам управляющий по банкротству завода Карен Асатрян", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Карен Исраелян.

ЗАО "Наирит-2", которое не имеет никакого отношения к заводу, выкупило права и обязанности по погашению задержанных зарплат бывших работников "Наирита", пояснил адвокат Тигран Саргсян, назвав эту сделку необъяснимой с правовой точки зрения. "«Наирит-2» обязался выплатить бывшим работникам зарплаты, но с условием, что они откажутся от положенных им по закону пеней. Это рабская сделка, которая подлежит обжалованию", - отметил адвокат, который представляет интересы бывших сотрудников завода.

По его словам, рабочие вынуждены были пойти на эту сделку из-за финансовых трудностей и угрозы остаться без выплат. "Договоры были подписаны вынужденно. Кроме того, им угрожали, что не выплатят зарплаты, если не подпишут", - подчеркнул Тигран Саргсян. Суммы, которые бывшие работники должны были получить, по его словам, немалые, поскольку зарплаты годами задерживали, а штрафы с каждым месяцем накапливались. Однако точного размера полагающихся компенсаций адвокат не назвал.

Собственный отказ от пеней и штрафов обжаловали в суде около 200 человек. Четыре месяца назад одна из групп истцов, 18 человек, обратилась в Европейский суд по правам человека, так и не добившись удовлетворения своих требований в судах Армении. "Я уверен, что ЕСПЧ вынесет положительное для бывших работников завода решение", - сказал Тигран Саргсян корреспонденту "Кавказского узла".

Работодатель обязан выплатить пени и штрафы, даже если работники подписали отказ от них, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Араик Папикян. "Бывшие работники завода могут через суд добиться признания недействительными подписанных ими договоров об отказе от пеней. А если они докажут, что были вынуждены подписать договор из-за угроз невыплаты зарплаты, то работодатель будет привлечен не только к административной, но и к уголовной ответственности", - отметил Папикян.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Завод "Наирит" (Армения)".