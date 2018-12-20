Работники "Наирита" рассказали о бедственном положении после закрытия завода

20 декабря 2018, 03:53

Бывшие работники завода "Наирит", которые провели акцию протеста с требованием встретиться с Николом Пашиняном, не дождались встречи с и.о. премьер-министра Армении. Они пожаловались на тяжелое материальное положение после закрытия предприятия и заявили о намерении продолжить акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря бывшие сотрудники завода "Наирит" провели акцию, на которой потребовали выплатить им пени за задержку зарплаты, а также встречи с Николом Пашиняном. Участие в акции приняли около ста человек.

Завод "Наирит", выпускавший востребованный на мировых рынках хлоропреновый каучук, простаивает с апреля 2010 года. Бывшие сотрудники предприятия регулярно проводят акции протеста с требованием восстановить работу завода. С 2011 года работники "Наирита" добивались погашения долгов по зарплате. 4 августа 2015 года задолженность была погашена после заключения соглашения с руководством предприятия. Однако бывшие сотрудники завода утверждают, что их вынудили подписать соглашение посредством шантажа, и обязали отказаться от выплат штрафов и пени, накопившихся из-за задержки зарплаты.

Бывшие работники химзавода "Наирит", которые провели 19 декабря акцию протеста перед зданием правительства Армении, не дождавшись какого-либо ответа от Никола Пашиняна, перекрыли вход в здание, после чего к ним спустился помощник и.о. премьера Наири Саргсян, который призвал еще подождать, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции заявили, что "не доверяют обещаниям, а их требования, как в письменной, так и устной форме, наверняка, не доходят до премьера".

"Хватит обманывать народ. В который раз мы пишем письмо премьеру, а вы не доносите до него. Зачем вы там собрались, что вы делаете в кабинетах? Выйдете, ответьте людям”, - обратился к Саргсяну участник акции Спартак Погосян.

После этого полиция вытеснила участников акции с территории перед входом в здание. Не дождавшись встречи с Пашиняном, участники акции разошлись по домам и договорились о продолжении акции 21 декабря перед зданием правительства Армении.

"Все оборудование завода может быть растащено"

Участники акции сомневаются в искреннем желании властей запустить завод, но при этом считают, что обратиться больше не к кому. Помимо требований выплатить пени, они требуют возобновить работу завода, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший директор завода Карен Исраелян.

По его словам, в ноябре представители потенциального инвестора в лице словацкого холдинга EU-ASIA Business Finance Centre встретились с Варагом Сисеряном, главой офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, и представили результаты проведенной ими с августа по ноябрь технической экспертизы. Согласно результатам экспертизы, "Наирит" можно запустить, если вложить 127 миллионов долларов США.

Исраелян отметил, что инвесторы также представили проект договора для совместной разработки и дальнейшего подписания с целью начать инвестиции на заводе. "До сих пор инвесторы ждут ответа на их предложение об инвестиции", - отметил он.

Бывший директор "Наирита" добавил, что аудит был проведен представителями холдинга совместно с бывшими специалистами завода. При этом, по его словам, в состав экспертной группы не вошли представители армянского правительства. "Если бы правительство было заинтересовано, чтобы завод заработал, его представители вошли бы в состав экспертной группы", - заявил он.

Исраелян беспокоится, что "через пару месяцев никакие результаты никаких экспертиз никому не понадобятся, поскольку к этому времени все оборудование на заводе может быть растащено".

"Пару дней назад приехали некие покупатели, чтобы купить уксусный цех полностью, торги которого два года назад решением правительства были запрещены. Управляющий по банкротству делает свое дело, и если оно продолжится такими быстрыми темпами, то через короткое время инвестор просто не сможет восстановить завод", - отметил Карен Исраелян.

Работники "Наирита" заявили, что надежды на власти нет

От работников "Наирита" добились отказа от выплаты пени сотрудников завода путем шантажа, заявила корреспонденту "Кавказского узла" бывшая работница завода Бавакан Устиян.

По ее словам, им сообщили, что если они откажутся от пени, то смогут добиться возобновления деятельности "Наирита". "Естественно, мы подписали договор и отказались от пени, лишь бы завод заработал, и мы выходили на работу", - рассказала она.

"Нас и тут обманули. Но в первую очередь нас обманули в том, что завод якобы больше не в состоянии работать и обанкротился. Я сама лично... остановила по указанию наш хлорный цех - это было в мою смену, и все было в порядке. Пусть ответят нам, почему обанкротили завод?” - заявила она.

По ее словам, сумму пени в размере восьми миллионов долларов США (около четырех миллиардов драм) перевели на счет "Наирит-2", а самим работникам ничего не выплачивают. Сама она должна получить до одного миллиона драмов пени (около двух тысяч долларов).

Устиян добавила, что бывшие работники завода подали иск в суд для получения пени, но за несколько лет дело не сдвинулось с мертвой точки.

Норик Каграманян, по его словам, работал в каучуковом цехе завода "Наирит" и получал зарплату в размере 85 тысяч драмов (около 175 долларов). Уже пять лет он безработный, работает в разных местах разнорабочим.

"Лишь бы заработать несколько копеек, чтобы не остаться в надежде на одну пенсию. 35 лет я проработал в ядовитом цехе, чтобы получить пенсию в размере 48 тысяч драмов (98 долларов). Это издевательство над людьми", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" Каграманян.

Он заявил, что не надеется на новую власть, хоть и предъявляет свои требования правительству. "Кто бы ни сел в это кресло, дальше своего носа не будет видеть. Вранье все, когда говорят, человек из народа. Я никому не верю", - заявил Норик Каграманян.

По словам Спартака Погосяна, который 48 лет проработал слесарем в ацетиленовом цехе, результаты проведенного на заводе аудита показали, что на 70% "Наирит" способен возобновить свою деятельность. Результаты, по его словам, предоставлены как потенциальному инвестору, так и правительству Армении.

"Чем дольше будут затягивать возобновление деятельности завода, тем больше "Наирит" пострадает от происходящего там после объявления банкротства грабежа", - отметил корреспонденту “Кавказского узла” Погосян.

По его словам, если бы они не подписали договор об отказе от пени, они бы "погрязли в долгах, очень многие не смогли бы погасить свои банковские долги".

Погосян сообщил, что из всех работников договор об отказе от выплаты пени не подписали только два человека, и эти два человека до сих пор не получили свои зарплаты, до сих пор их дела в судах.

"Основные наши требования – это возобновление работы завода и выплата пени. Причем эти вопросы мы предпочитаем обсудить непосредственно с Николом Пашиняном, поскольку он, когда только был избран премьером, обещал нам, что "Наирит" будет работать. Сейчас пришло время спросить у Пашиняна, который то и дело произносит слово "народ", завод все-таки будет работать или нет?” - задал вопрос Погосян.

Бывшая работница завода, химик Анаит Манукян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ранее им отказывались выплачивать пени, но потом выяснилось, что завод "Наирит" перечислил их сумму "Наириту-2" с целью погашения своей задолженности.

"Эти деньги должны получить работники "Наирита". Мы рассчитывали на то, что завод заработает, а мы, со своей стороны, уступим сумму пени, которую могли бы получить сами. Но поскольку мы узнали, что эту сумму получит другая организация в лице "Наирита-2", то решили ее [сумму пени] потребовать сами", - отметила Манукян.

По ее словам, работая на заводе, она получала зарплату в размере 100 тысяч драмов (206 долларов). Порядка 1 миллиона 500 тысяч драмов (3091 доллар) составляла задолженность по зарплате, которую она получила. Примерно столько же, по ее подсчетам, будет составлять размер пени.

"Людей довели до такого состояния, что они отказались от пени, лишь бы получить свою зарплату за 18 месяцев. Люди не знали, как прокормить свою семью, согласились на такую сделку, лишь бы не остаться голодными", - отметила Манукян.

"Это был шантаж. Нам сказали, если не подпишите договор об отказе от пени, не получите зарплату. "Наирит-2" не имеет никакого отношения к заводу "Наирит". Мы не понимаем, почему наши деньги должны перевести этой организации", - сказала корреспонденту “Кавказского узла” участница акции, начальник лаборатории каучукового производства Седа Матинян.

По ее словам, судебные дела не двигаются с места, "и вдруг неожиданно мы узнаем, что деньги работников завода должен получить "Наирит-2".

Какими-либо комментариями бывшего руководства завода, а также руководства предприятия "Наирит-2" "Кавказский узел" пока не располагает.