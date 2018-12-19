Бывшие сотрудники "Наирита" блокировали здание правительства Армении

19 декабря 2018, 12:31

Участники акции в Ереване сегодня потребовали выплаты пени за задержку зарплаты работникам завода "Наирит" и встречи с Николом Пашиняном.

Как писал "Кавказский узел", завод "Наирит", выпускавший востребованный на мировых рынках хлоропреновый каучук, простаивает с апреля 2010 года. Бывшие сотрудники предприятия регулярно проводят акции протеста с требованием восстановить работу завода.

Также с 2011 года работники "Наирита" добивались погашения долгов по зарплате. 4 августа 2015 года задолженность была погашена после заключения соглашения с руководством предприятия. Однако экс-сотрудники завода утверждают, что их вынудили подписать соглашение посредством шантажа и обязали отказаться от выплат штрафов и пени, накопившихся из-за задержки зарплаты.

Участие в сегодняшней акции протеста приняли около 100 человек, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из протестующих Анаит Манукян.

Бывшие работники завода "Наирит" перекрыли вход в здание правительства Армении с требованием встретиться с врио премьер-министра Николом Пашиняном. Активисты также требуют выплаты пени за задержку зарплат. По их словам, от пени они отказались под давлением руководства завода, заключив договор, сообщает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

По его данным, к активистам вышел помощник врио премьера Наири Саргсян, который призвал дождаться окончания совещания Пашиняна.

К месту акции протеста полиция стянула дополнительные силы, сообщает корреспондент "Кавказского узла.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен справочный материал "Завод "Наирит" (Армения)".