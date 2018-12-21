21 декабря 2018, 04:44

Аллахверанов осужден на 18 лет за убийство Драчева

Хабаровский краевой суд приговорил уроженца Азербайджана Анара Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Осужденный по приговору также обязан выплатить потерпевшей стороне более 5 миллионов рублей компенсации.

Как информировал "Кавказский узел", 20 августа 2017 года чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев скончался в Хабаровске в результате драки у кафе. Анар Аллахверанов, который занимался смешанными единоборствами, 19 сентября 2017 года явился с повинной в следственные органы, и после допроса был помещен в СИЗО на основании заочного решения суда о его аресте. Следователи предъявили Аллахверанову обвинение в убийстве из хулиганских побуждений (п."и" ч.2 ст.105 УК РФ). Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

20 декабря в Хабаровском краевом суде оглашен приговор в отношении Аллахверанова, который признан виновным в убийстве. Суд установил, что в действиях подсудимого "доминировал не личный, а хулиганский мотив". Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года, огласила приговор судья Светлана Назарова.

Также приговором суда на Аллахверанова возложена обязанность выплатить потерпевшей стороне свыше 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение, отметила судья.

Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, уточнила она. "Не оспаривая вины в наступлении смерти потерпевшего, [подсудимый] считает, что его действия носили неосторожный характер. Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении преступления установлена в полном объеме совокупностью исследованных доказательств", - цитирует слова Назаровой РИА "Новости".

Сторона обвинения просила для Аллахверанова наказания в виде 19 лет лишения свободы, его защита назначить ему 9 лет заключения, уточняет ТАСС.

В ходе процесса Аллахверанов принес извинения родителям и родственникам Драчева. "Я своим необдуманным поступком причинил им столько боли. Я не хотел этого", - цитирует слова подсудимого РБК.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Примечание:

"Обвиняемый в убийстве Драчева сдался следователям", "Объявлено вознаграждение за сведения о местонахождении предполагаемого убийцы Драчева", "Выходец из Азербайджана объявлен в розыск по делу об убийстве спортсмена".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 декабря 2018, 08:01

21 декабря 2018, 07:15

21 декабря 2018, 07:12

21 декабря 2018, 06:38

21 декабря 2018, 05:42

  • Чиновник ростовской мэрии не признал вину по делу о взятках

    Прокурор огласила обвинительное заключение по делу начальника управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону Александра Донского, который был экстрадирован из Испании по обвинению во взяточничестве. Донской заявил в суде, что вину не признает.

Темы дня

События дня

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Документы

Все документы