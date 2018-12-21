Аллахверанов осужден на 18 лет за убийство Драчева

21 декабря 2018, 04:44

Хабаровский краевой суд приговорил уроженца Азербайджана Анара Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Осужденный по приговору также обязан выплатить потерпевшей стороне более 5 миллионов рублей компенсации.

Как информировал "Кавказский узел", 20 августа 2017 года чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев скончался в Хабаровске в результате драки у кафе. Анар Аллахверанов, который занимался смешанными единоборствами, 19 сентября 2017 года явился с повинной в следственные органы, и после допроса был помещен в СИЗО на основании заочного решения суда о его аресте. Следователи предъявили Аллахверанову обвинение в убийстве из хулиганских побуждений (п."и" ч.2 ст.105 УК РФ). Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

20 декабря в Хабаровском краевом суде оглашен приговор в отношении Аллахверанова, который признан виновным в убийстве. Суд установил, что в действиях подсудимого "доминировал не личный, а хулиганский мотив". Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года, огласила приговор судья Светлана Назарова.

Также приговором суда на Аллахверанова возложена обязанность выплатить потерпевшей стороне свыше 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение, отметила судья.

Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, уточнила она. "Не оспаривая вины в наступлении смерти потерпевшего, [подсудимый] считает, что его действия носили неосторожный характер. Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении преступления установлена в полном объеме совокупностью исследованных доказательств", - цитирует слова Назаровой РИА "Новости".

Сторона обвинения просила для Аллахверанова наказания в виде 19 лет лишения свободы, его защита назначить ему 9 лет заключения, уточняет ТАСС.

В ходе процесса Аллахверанов принес извинения родителям и родственникам Драчева. "Я своим необдуманным поступком причинил им столько боли. Я не хотел этого", - цитирует слова подсудимого РБК.

Приговор еще не вступил в законную силу.