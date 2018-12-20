Волгоградцы неоднозначно оценили вопрос Путину о возрождении Качинского училища

20 декабря 2018, 19:18

Часть пользователей соцсетей из Волгограда поддержала просьбу к Путину возродить Качинское летное училище. Другие указали на то, что в регионе есть и более насущные проблемы, а пресс-конференция с президентом превратилась в подачу челобитных.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля 2014 года волгоградец Борис Пылин потребовал на митинге возродить Качинское училище.

Качинское летное училище было создано в 1910, оно является старейшим в России. После закрытия училища в 1998 году единственным учебным заведением такого рода в России осталось училище в Краснодаре.

2018 год был удачным для Волгограда, отметил на пресс-конференции с Владимиром Путиным директор "Информационного агентства Волгограда", председатель общественной палаты города Евгений Князев. "Мы отметили 75-ю годовщину Победы под Сталинградом, прекрасно провели чемпионат мира по футболу. Вы как-то даже сказали, что со временем день сталинградской победы может стать национальным праздником. Но у волгоградцев есть еще чаяния. В 1998 году у нас закрыли Качинское авиационное училище. Это было учебное заведение с вековой историей", - сказал Князев, попросив возродить училище.

Владимир Путин ответил, что не очень понимает, что именно осталось от легендарного училища. "Минобороны выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребности в них. Нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы традиции не были утрачены. Я посоветуюсь с министерством обороны по этому вопросу", - передает слова Путина корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямую трансляцию пресс-конференции.

Вопрос о возрождении училища обсудили в соцсетях

Если такой вопрос позволили задать, то и решение по нему уже подготовлено, предположил сторонник возрождения училища Борис Пылин. "Вот это сенсация! Песков позволил волгоградскому СМИ задать вопрос В.В. Путину о возвращении Качинского училища летчиков в Волгоград!!! Президент пообещал разобраться! Такие вопросы случайно не задаются. Видимо, с министром обороны уже согласовано. Два десятилетия качинцы не могли смириться с уничтожением старейшего в мире училища военных летчиков. Десятки обращений к президенту, тысячи подписей волгоградцев под ними. И наконец-то он услышал", - написал Пылин на своей странице в Facebook.

Пользовательница соцсети Анастасия Сидорова отметила, что тронута вопросом к президенту, и поблагодарила журналиста Евгения Князева. "Мой любимый дедушка Сидоров Николай Григорьевич - выпускник, инструктор, начальник штаба, один из 352 Героев Советского Союза, подготовленных легендарной Качей. Я помню, с какой болью он подписывал 20 лет назад обращение на имя президента и надеялся, что училище сохранят... Я представляю, как бы он радовался возрождению Качинского училища", - написала она.

Действительно злободневного вопроса Князев, как глава бюджетного СМИ, задать не мог, считает журналист Евгений Шаститко. "Евгений Вячеславович - директор бюджетного средства массовой информации. Очевидно, что кроме похвалы в сторону региональной и городской власти он ничего не мог сказать. И задать злободневный вопрос тоже", - написал он на своей странице в Facebook.

"Я не вижу ничего плохого в просьбе. Я вижу плохое в том, что пресс-конференция президента постепенно слилась с прямой линией президента и превратилась в прием челобитных", - прокомментировала запись Шаститко Мария Доброскокина.

"Ну да, других проблем в Волгограде нет, кроме Качинского училища", - отреагировал на вопрос Князева Андрей Семененко. "Конечно, главная цель была сделать так, чтобы больше вопросов из Волгограда не было", - написал журналист Ярослав Малых. "А про предприятия, которые закрыли в регионе, не актуально", - написал под этой публикацией Эльдар Аскеров.

Эксперты разошлись во мнениях относительно возрождения училища

В городе есть и другие проблемы, однако возрождение Качинского училища повысит авторитет Волгограда, считает волгоградский активист Алексей Ульянов. "Можно было бы спросить о том, как создавать в Волгограде рабочие места. С другой стороны, если восстановить Качинское училище в его былом величии и размахе... Подготовка летного состава, учитывая политическую напряженность в мире, актуальна. Наше училище отличалось тем, что давало специалистов высокого уровня. Волгоградская область до сих пор имеет учебные аэродромы, то есть инфраструктуру, чтобы училище восстановить и дать ему вторую жизнь. Наличие такого объекта скажется на авторитете города, в нем появятся военные, которые стабильно получают зарплаты, они будут идти в наши магазины и тратить там деньги", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

"Возрождение Качи увеличило бы армейский патриотический престиж Волгоградской области - вопрос в том, есть ли на него спрос", - отметил политолог Александр Сайгин.

Потребность в летчиках, по его словам, под вопросом. "Понятно, что старшему поколению всегда хочется вернуться к своей молодости, когда и деревья были большими, и Кача работала. Другое дело, что ВВС России не такие большие, как ВВС СССР. Поэтому вопрос целесообразности открытия нового училища — это в первую очередь вопрос о том, куда потом девать его выпускников. Хотя из военной авиации переходят в гражданскую, рынок гражданской авиации не имеет достаточного количества пилотов. Поэтому неоднократно поднимался вопрос, что необходимо давать квоту иностранным пилотам для работы в России. С этой точки зрения, если бы Кача начала выпускать боевых летчиков, которые потом могли бы уйти в гражданскую авиацию, это хорошо. Если смотреть на геополитический расклад, все сейчас много говорят, что мир стоит на пороге новой мировой войны, поэтому вопрос кадров актуален", - считает политолог.

По его мнению, власти не станут возрождать Качинское училище, поскольку это затратно и противоречит курсу демилитаризации экономики. "Пару лет назад поднималась идея возрождения на базе Волгоградской области 8-го гвардейского корпуса, который здесь был когда-то расквартирован. Но регион оказался не готов к этому. Хотя объекты инфраструктуры остались — подлетные аэродромы во Фролово, в Мариновке. Но очень много инфраструктуры уничтожено, в том числе на территории Качинского летного училища. В свое время часть земель училища была передана из федеральной в региональную собственность под жилищное строительство. Восстанавливать армейскую инфраструктуру из руин не то что нецелесообразно, но очень дорого. Вопрос в том, готово ли государство к таким расходам, учитывая провозглашенный Путиным курс на диверсификацию оборонной промышленности и уход ее на мирные рельсы", - сказал Александр Сайгин корреспонденту "Кавказского узла".