Власти Кабардино-Балкарии попросили помощи в строительстве онкоцентра

20 декабря 2018, 14:30

Здание, где располагается республиканский онкологический диспансер, построено в 1931 году, а строительство нового заморожено, заявил 19 декабря врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, попросив о помощи Минздрав России.

Как сообщал "Кавказский узел", о начале строительства онкологического центра в Нальчике глава республики заявил 10 января 2009 года на открытии диагностического центра. В 2017 году председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков заявил, что завершить строительство онкоцентра не удастся, так как его проект уже не соответствует современным требованиям, а федеральная программа, по которой велось строительство, завершена.

На заседании Совета при полномочном представителе президента России в СКФО, которое прошло 19 декабря в Грозном, временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил обеспокоенность состоянием республиканского онкологического диспансера, говорится в сообщении на сайте главы республики.

"Конечно, показателей мы достигаем, за счет других мер, которые предпринимаем, однако сегодня оставляет желать лучшего сама служба вся, здание, где располагается [онкологический диспансер] построено в 1931 году. Хотел бы попросить вернуться к рассмотрению вопроса строительства нового здания онкоцентра, либо (мы ранее по программе "Юг России" начинали строительство онкоцентра и в связи с изменениями и завершением действия программы не закончили) завершить это строительство", - пояснил он.

По данным врио главы Кабардино-Балкарии, в течение года в онкологическом диспансере КБР проходят лечение около 7 тысяч человек, а в целом по республике на учете у онкологов состоят 17 тысяч человек. "Мы предпринимаем меры и в качестве промежуточных - расширяем площади старого здания за счет предоставления освободившегося здания роддома, где мы предполагаем разместить определенное количество коек, однако, эти полумеры сегодня не обеспечивают должного уровня", - процитировал 19 декабря слова Кокова ТАСС.

При этом, по информации издания, первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева напомнила, что для финансирования строительства региону нужно подать заявку. "Мы от шести республик получили заявки, а от вас нет, заявки от КБР нет. Уже на 2019 год конечно нет [невозможно включить в финансирование], но на 2020, 2021 годы нужны документы с заключением экспертизы", - заявила Яковлева.

Ранее, в апреле 2017 года, тогдашний министр здравоохранения КБР Светлана Расторгуева заявила, что с момента начала строительства онкоцентра в 2007 году "стандарты и требования в лечении онкологических заболеваний значительно изменились и необходимо привести проектную документацию в соответствие с действующими нормами и требованиями". "Строительство нового онкологического центра было начато в октябре 2007 года по федеральной целевой программе, которая была рассчитана до 2012 года. Стоимость первоначального проекта – 3,5 млрд. рублей, но средств поступило и освоено 370 млн. руб., в том числе из бюджета РФ – 260 млн. рублей, из бюджета КБР – 110 млн. рублей, чем и обусловлена приостановка строительства", - процитировало слова Расторгуевой РИА "Кабардино-Балкария".