16 декабря 2018, 22:45

Подросток пропал без вести в Ростове-на-Дону

Полиция ищет пропавшего 15 декабря в Ростов-на-Дону 15-летнего подростка, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, подросток 2003 года рождения ушел из дома и не вернулся.

Пропавшему на вид 16-18 лет, у него русые волосы, рост около 190 сантиметров, плотного телосложения, сообщило сегодня ГУ МВД по Ростовской области на своем сайте.

Ведомство призвало всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить об этом в полицию.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 октября в Ростовской области пропал 13-летний мальчик. Он ушел из дома своей бабушки в поселке Первомайский и не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве. 29 октября МВД сообщило, что подросток найден живым.

Примечание:

"Житель Калача-на-Дону обвинен в убийстве девочки", "Две школьницы пропали в Волгоградской области", "Подросток пропал в Ростовской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 декабря 2018, 00:22

16 декабря 2018, 23:58

16 декабря 2018, 22:56

  • Оппозиция потребовала отставки правительства Грузии

    Часть сторонников оппозиции в Тбилиси решили остаться в установленных под парламентом палатках на ночь. Лидеры оппозиции на акции протеста потребовали проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

16 декабря 2018, 22:45

16 декабря 2018, 22:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости