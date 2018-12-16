16 декабря 2018, 22:45
Подросток пропал без вести в Ростове-на-Дону
Полиция ищет пропавшего 15 декабря в Ростов-на-Дону 15-летнего подростка, сообщило сегодня МВД.
По данным ведомства, подросток 2003 года рождения ушел из дома и не вернулся.
Пропавшему на вид 16-18 лет, у него русые волосы, рост около 190 сантиметров, плотного телосложения, сообщило сегодня ГУ МВД по Ростовской области на своем сайте.
Ведомство призвало всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить об этом в полицию.
"Кавказский узел" ранее писал, что 10 октября в Ростовской области пропал 13-летний мальчик. Он ушел из дома своей бабушки в поселке Первомайский и не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве. 29 октября МВД сообщило, что подросток найден живым.
"Житель Калача-на-Дону обвинен в убийстве девочки", "Две школьницы пропали в Волгоградской области", "Подросток пропал в Ростовской области".
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Подросток пропал без вести в Ростове-на-Дону
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