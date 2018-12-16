Подросток пропал без вести в Ростове-на-Дону

16 декабря 2018, 22:45

Полиция ищет пропавшего 15 декабря в Ростов-на-Дону 15-летнего подростка, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, подросток 2003 года рождения ушел из дома и не вернулся.

Пропавшему на вид 16-18 лет, у него русые волосы, рост около 190 сантиметров, плотного телосложения, сообщило сегодня ГУ МВД по Ростовской области на своем сайте.

Ведомство призвало всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить об этом в полицию.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 октября в Ростовской области пропал 13-летний мальчик. Он ушел из дома своей бабушки в поселке Первомайский и не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве. 29 октября МВД сообщило, что подросток найден живым.