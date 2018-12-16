Болельщики на стадионе "Ростов-Арена". Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

16 декабря 2018, 05:26

"Ростов" стал одним из самых посещаемых клубов Премьер-лиги

В первом круге сезона 2018-2019 Премьер-лиги матчи футбольного клуба "Ростов" стали третьими по посещаемости. Их посетили более 456 тысяч человек.

Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте Российской премьер-лиги, ФК "Ростов" вошел в тройку футбольных клубов, чьи игры посетили больше всего человек.

В первых 17 матчах за игрой "Ростова" наблюдали 456 723 болельщика, из которых 272 193 человека посетили домашние матчи клуба, а 184 530 человек отправились на выездные матчи, сообщается в статистике, опубликованной 15 декабря на сайте Премьер-лиги.

Пресс-служба "Ростова" приводит несколько иные данные по посещаемости матчей: в текущем сезоне домашний стадион клуба "Ростов-Арена" посетили 307 279 человек, сообщает donnews.ru.

В десятку клубов, чьи матчи стали самыми посещаемыми, согласно статистическим данным, вошли также "Краснодар" и "Ахмат". Краснодарский клуб занял четвертое место с посещаемостью в 354 111 человек (212 695 человек - домашние матчи, 141 416 человек - выездные матчи).

Клуб из Грозного занял девятое место с посещаемостью в 254 756 человек (78 369 человек - домашние матчи, 176 387 человек - выездные матчи).

Отметим, что жители Грозного, в частности, студенты, неоднократно жаловались на принуждение к посещению матчей "Ахмата".

Еще один клуб Премьер-лиги из регионов Кавказа - дагестанский "Анжи" находится в таблице посещаемости лишь на 13-м месте. Его матчи посетили 178 085 болельщиков (из них 38 733 человека - домашние матчи, 139 352 человека - выездные матчи).

В турнирной таблице по итогам 17 сыгранных матчей "Ростов" занимает седьмую позицию с 24 очками, "Краснодар" - вторую позицию с 33 очками, "Ахмат" - восьмую позицию с 23 очками, а "Анжи" - 15 позицию с 15 очками, пишет championat.com.

Примечание:

"Краснодар" на выезде обыграл ЦСКА", "Краснодар" одержал первую победу в групповом этапе Лиги Европы", "Краснодар" проиграл "Ахмату" в домашнем матче".

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