Полицейский обвинен в пытках жителя Кабардино-Балкарии

14 декабря 2018, 20:42

Сотрудник угрозыска обвинен в том, что более 12 часов избивал жителя Урванского района Кабардино-Балкарии, требуя от него признательных показаний, сообщил сегодня Следком.

По версии следователей, когда полицейский в мае 2012 года занимался делом о разбойном нападении, ему стало известно о возможной причастности к этому преступлению жителя селения Урвань. Силовик договорился с мужчиной о встрече и отвез его в отдел полиции. Там он, согласно материалам дела, начал избивать местного жителя, требуя дать признательные показания. Местный житель отказывался это сделать, и ему на голову надели пакет, а руки и ноги обвязали липкой лентой.

"Не имея законных оснований для задержания потерпевшего, сотрудник полиции удерживал его в служебном помещении более 12 часов, в течение которых избивал его совместно с четырьмя лицами в масках", - говорится в сообщении следствия.

Личности четырех человек в масках, которые принимали участие в избиении потерпевшего, пока не установлены, сообщило на своем сайте Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии. В релизе не уточняется, были ли эти люди в масках сотрудниками силовых структур.

Расследование дела завершено, оперуполномоченному угрозыска предъявлено обвинение по статье о превышении полномочий с применением насилия, говорится в сообщении Следкома. Максимальная санкция по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса России, предъявленной обвиняемому, составляет десять лет заключения.

В связи с этим делом Управление МВД по Кабардино-Балкарии провело служебную проверку. "В случае установления судом вины полицейского, он будет уволен и привлечен к установленной законом ответственности", - говорится в релизе ведомства, полученном "Кавказским узлом". Комментариями обвиняемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в декабре 2017 года с жалобой на пытки после задержания обратился к правозащитникам житель Нальчика Рустам Кучменов. Он опознал пятерых силовиков, но ни один не отстранен от должности. В августе 2018 года "Комитет против пыток" призвал Следственный комитет ускорить расследование дела о пытках.