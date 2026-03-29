216 человек эвакуированы в Азербайджане из зон подтоплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели эвакуировали 216 человек, в том числе 36 детей из зон подтоплений. Только в Хачмазском районе затоплены 537 частных жилых домов и разрушен автомобильный мост.

В течение прошедшей ночи силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в безопасные зоны с затопленной территории эвакуировали 216 человек, в том числе 36 детей, передает Apa.az.

Так, в результате ливней в 33 населённых пунктах Хачмазского района были затоплены 537 частных жилых домов, сообщает Oxu.Az.

Кроме того, селевые потоки нанесли серьёзный ущерб одному автомобильному мосту, находящемуся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджан - мост через реку Джагаджуг, расположенный на автодороге Хулевли - Гараджик - Зейид - Алыджгышлаг - Гадмалыгышлаг - Рагимоба - Саркарли, полностью разрушен.

В Баку на участке дороги, проходящем перед кладбищем Бибиэйбат, произошел обвал грунта, сообщает Media.Az.

В исполнительной власти Баку также отметили, что наибольший ущерб от дождей понесли незаконно построенные дома, которые не соответствуют строительным нормам.