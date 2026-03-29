Кавказский узел

15:59, 29 марта 2026

216 человек эвакуированы в Азербайджане из зон подтоплений

Подтопления в Хачмазском районе. Скриншот фото Oxu.Az, https://oxu.az/ru/obshestvo/v-hachmaze-zatopilo-doma-evakuirovany-22-cheloveka-foto-video

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели эвакуировали 216 человек, в том числе 36 детей из зон подтоплений. Только в Хачмазском районе  затоплены 537 частных жилых домов и разрушен автомобильный мост.

В течение прошедшей ночи силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в безопасные зоны с затопленной территории эвакуировали 216 человек, в том числе 36 детей, передает Apa.az.

Так, в результате ливней в 33 населённых пунктах Хачмазского района были затоплены 537 частных жилых домов, сообщает  Oxu.Az.

Кроме того, селевые потоки нанесли серьёзный ущерб одному автомобильному мосту, находящемуся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджан - мост через реку Джагаджуг, расположенный на автодороге Хулевли - Гараджик - Зейид - Алыджгышлаг - Гадмалыгышлаг - Рагимоба - Саркарли, полностью разрушен.

В Баку на участке дороги, проходящем перед кладбищем Бибиэйбат, произошел обвал грунта, сообщает Media.Az.

В исполнительной власти Баку также отметили, что  наибольший ущерб от дождей понесли незаконно построенные дома, которые не соответствуют строительным нормам.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
