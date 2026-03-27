Активисты на Руставели призвали граждан сопротивляться репрессиям

Суд в Тбилиси в 485-й день непрерывных протестов назначил административные аресты четверым участникам проевропейских акций. Участники собрания у парламента Грузии заявили властям, что "запугивание не сработает".

Как писал "Кавказский узел", 26 марта, в 484-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии, активисты выступили против административных арестов за блокировку тротуара и анонсировали марш солидарности с Элене Хоштария.

Участники протестов в Тбилиси сегодня днем провели еженедельную молчаливую акцию с призывом освободить политзаключенных на станции метро "300 Арагвели". Пикет под лозунгом "Свободу узникам режима" состоялся, несмотря на дождь, отмечает Tbilisi_life.

Вечером сторонники евроинтеграции Грузии традиционно собрались на акцию у здании парламента. На проспекте Руставели активисты держали плакаты “Уходите”, “Свобода или ничего”, и “Спасибо Ани Кистаури, сегодня я вместо тебя”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Ани Кистаури - активистка, которую судья Тбилисского горсуда сегодня отправил под арест на двое суток за стояние на тротуаре возле здания парламента. Двухдневные аресты были назначены еще двум участницам протестов, Мариам Кипиани и Мариам Меликишвили, а активисту Левану Жвания суд назначил четыре дня ареста, передает News.ge.

Во время митинга на проспекте Руставели группа протестующих призвала сограждан сопротивляться усилению репрессий. Оппозиционеры напомнили, что в прошлую субботу отменили запланированный протестный марш из-за смерти патриарха, но власти использовали это “для клеветы” против своих противников и превратили похороны патриарха “в узкопартийное мероприятие”.

“Использовали национальное единство для еще более безжалостных репрессий (...) Мы собрались, чтобы еще раз сказать режиму: наше запугивание не сработает! Борьба продолжается. Завтра - день марша, мы должны ответить на усиление репрессий усилением сопротивления. Борьба будет продолжаться до конца, до освобождения заключенных”, - приводит выступление у парламента Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".