Замглавы Курахского района подозревается в превышении должностных полномочий

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы Курахского района Дагестана, он подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2025 году подозреваемый распорядился незаконно средствами резервного фонда администрации района, выделив их как материальную помощь местному жителю, который, как выяснилось, не относится к категории граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, пишет 24 марта "Интерфакс".

Из-за незаконного распоряжения чиновника был причинен материальный ущерб бюджету района. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 286 УК РФ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 марта Верховный суд Дагестана удовлетворил административный иск прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия Давуда Сулейманова в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.