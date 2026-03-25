05:55, 25 марта 2026

Замглавы Курахского района подозревается в превышении должностных полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы Курахского района Дагестана, он подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2025 году подозреваемый распорядился незаконно средствами резервного фонда администрации района, выделив их как материальную помощь местному жителю, который, как выяснилось, не относится к категории граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, пишет 24 марта "Интерфакс".

Из-за незаконного распоряжения чиновника был причинен материальный ущерб бюджету района. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 286 УК РФ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 марта Верховный суд Дагестана удовлетворил административный иск прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия Давуда Сулейманова в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
