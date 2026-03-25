Замглавы Курахского района подозревается в превышении должностных полномочий
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы Курахского района Дагестана, он подозревается в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2025 году подозреваемый распорядился незаконно средствами резервного фонда администрации района, выделив их как материальную помощь местному жителю, который, как выяснилось, не относится к категории граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, пишет 24 марта "Интерфакс".
Из-за незаконного распоряжения чиновника был причинен материальный ущерб бюджету района. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 286 УК РФ.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 марта Верховный суд Дагестана удовлетворил административный иск прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия Давуда Сулейманова в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.
