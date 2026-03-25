Кавказский узел

03:17, 25 марта 2026

Аналитики оценили ситуацию с доступностью льготных лекарств в Дагестане

Витрина в аптеке. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ситуация с доступностью льготных лекарств в Дагестане постепенно улучшается, однако жалобы продолжают поступать. Препараты либо не завозят, либо завозят мало.

Правозащитный проект "Монитор пациента и ЖКХ" рассказал 16 марта о нарушении прав жителя Дагестана на получение лекарства.

У Курбана несахарные диабет, по назначению врачей ему нужен препарат Минирин - по три упаковки в месяц. За 2019 год ему выдали лишь одну упаковку, потом в аптеке он был вынужден покупать просроченное лекарство. Юристы проекта направили жалобы, теперь Курбан получает 36 упаковок в год.

Ситуацию с выдачей бесплатных лекарств хронически больным в Дагестане прокомментировали 24 марта главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев, руководитель правозащитной организации «Монитор пациента и ЖКХ» Зиявудин Увайсов и президент организации «Лига защиты пациентов» Александр Саверский.

Подобные случаи не единичные, отметил Милрад Фатуллаев. «Нехватка в льготных аптеках, по словам больных, в двух случаях - либо лекарства не завезли, больным советуют ждать, либо лекарства завезли, но на всех не хватает. И тут в дело вступает господин случай. В первом – пациент успел: вовремя принёс рецепт и ему выдали – в одни руки лимит в виде трёх упаковок. Во втором - он не успел и пока нес рецепт, его опередили, уже забрали. Жди следующего случая. Но здесь надо отметить и тот момент, что, если пациент относится к региональным больным, тогда ему выдадут по остаточному принципу, либо пациент успел оформить инвалидность и обрести «статус» федерального финансирования, тогда шанс получить препараты выше», - заявил он.

Хотя ситуация с выделением лекарств лучше, чем в предыдущие годы, "Монитор пациента и ЖКХ" получает десятки обращений в год, рассказал Зиявудин Увайсов. «Ситуация идет к улучшению, но ее все еще нельзя назвать нормальной. Ежегодно мы получаем десятки обращений от людей, которым не выдают лекарства в Дагестане. Здесь могут быть разные причины – недостаток финансирования, проблемы с закупками, проблемы с логистикой», - подчеркнул он.

Количество случаев, когда людям, страдающим хроническими заболеваниями, не выдают нужные лекарства, продолжает уменьшаться по всей стране, подтвердил Александр Саверский. «Сейчас основной проблемой стала замена препаратов при госзакупках другими, которые пациенты опасаются брать. Препараты просто пропадают из списка. Получается парадоксальная ситуация – государство тратит деньги, уверенное, что оно помогает заболевшим, но в это же время люди тратят свои деньги на препараты. По данным «Движения против рака», так поступает 45% раковых больных. Наши опросы дают даже более высокую цифру – до 60% вынуждены покупать лекарства сами, поскольку не доверяют препаратам, закупаемым государством», - заметил он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 марта проект "Монитор пациента и ЖКХ" помог двум братьям-инвалидам из Дагестана, болеющим спинальной мышечной атрофией, получить дорогостоящие лекарства.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Новости
05:55, 25 марта 2026
Замглавы Курахского района подозревается в превышении должностных полномочий
Книжный магазин. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:29, 21 марта 2026
Книжный магазин в Махачкале оштрафован за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*
Радиационный контроль. Фото: D. Calma / IAEA (МАГАТЭ)
22:35, 20 марта 2026
Радиационный контроль усилен в Дагестане после информации об ударе по иранской АЭС
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:27, 18 марта 2026
Жители Северного Кавказа рассказали о проблемах с доступом в Telegram
02:42, 14 марта 2026
Братья-инвалиды из Дагестана добились выдачи дорогостоящего лекарства
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие у парламента держат фотографию Элене Хоштария. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 марта 2026, 23:56
Участники протеста на Руставели выразили солидарность с Элене Хоштария

Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
24 марта 2026, 21:38
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
24 марта 2026, 18:48
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 марта 2026, 15:02
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

