Аналитики оценили ситуацию с доступностью льготных лекарств в Дагестане

Ситуация с доступностью льготных лекарств в Дагестане постепенно улучшается, однако жалобы продолжают поступать. Препараты либо не завозят, либо завозят мало.

Правозащитный проект "Монитор пациента и ЖКХ" рассказал 16 марта о нарушении прав жителя Дагестана на получение лекарства.

У Курбана несахарные диабет, по назначению врачей ему нужен препарат Минирин - по три упаковки в месяц. За 2019 год ему выдали лишь одну упаковку, потом в аптеке он был вынужден покупать просроченное лекарство. Юристы проекта направили жалобы, теперь Курбан получает 36 упаковок в год.

Ситуацию с выдачей бесплатных лекарств хронически больным в Дагестане прокомментировали 24 марта главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев, руководитель правозащитной организации «Монитор пациента и ЖКХ» Зиявудин Увайсов и президент организации «Лига защиты пациентов» Александр Саверский.

Подобные случаи не единичные, отметил Милрад Фатуллаев. «Нехватка в льготных аптеках, по словам больных, в двух случаях - либо лекарства не завезли, больным советуют ждать, либо лекарства завезли, но на всех не хватает. И тут в дело вступает господин случай. В первом – пациент успел: вовремя принёс рецепт и ему выдали – в одни руки лимит в виде трёх упаковок. Во втором - он не успел и пока нес рецепт, его опередили, уже забрали. Жди следующего случая. Но здесь надо отметить и тот момент, что, если пациент относится к региональным больным, тогда ему выдадут по остаточному принципу, либо пациент успел оформить инвалидность и обрести «статус» федерального финансирования, тогда шанс получить препараты выше», - заявил он.

Хотя ситуация с выделением лекарств лучше, чем в предыдущие годы, "Монитор пациента и ЖКХ" получает десятки обращений в год, рассказал Зиявудин Увайсов. «Ситуация идет к улучшению, но ее все еще нельзя назвать нормальной. Ежегодно мы получаем десятки обращений от людей, которым не выдают лекарства в Дагестане. Здесь могут быть разные причины – недостаток финансирования, проблемы с закупками, проблемы с логистикой», - подчеркнул он.

Количество случаев, когда людям, страдающим хроническими заболеваниями, не выдают нужные лекарства, продолжает уменьшаться по всей стране, подтвердил Александр Саверский. «Сейчас основной проблемой стала замена препаратов при госзакупках другими, которые пациенты опасаются брать. Препараты просто пропадают из списка. Получается парадоксальная ситуация – государство тратит деньги, уверенное, что оно помогает заболевшим, но в это же время люди тратят свои деньги на препараты. По данным «Движения против рака», так поступает 45% раковых больных. Наши опросы дают даже более высокую цифру – до 60% вынуждены покупать лекарства сами, поскольку не доверяют препаратам, закупаемым государством», - заметил он.

