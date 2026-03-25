00:43, 25 марта 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

Военный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии военного Темиркана Бахова, который не явился к установленному времени на службу в воинскую часть.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд 24 марта вынес приговор военнослужащему Бахову, признав его виновным в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ .

Из обвинительного заключения следует, что Бахов 10 февраля 2026 года не явился к установленному времени на службу в воинскую часть. 22 февраля он добровольно прибыл в военный следственный изолятор в Нальчике. В суде военный признал себя виновным, сообщила пресс-служба суда.

Бахов ранее уже был приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком продолжительностью в два года по той же статье. "Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре суда.

В сообщении пресс-службы имя осужденного не указано, в карточке дела на сайте суда указано имя Темиркан Бахов. Дело поступило на рассмотрение в суд 16 марта.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
