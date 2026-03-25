Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии военного Темиркана Бахова, который не явился к установленному времени на службу в воинскую часть.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд 24 марта вынес приговор военнослужащему Бахову, признав его виновным в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ 1 .

Из обвинительного заключения следует, что Бахов 10 февраля 2026 года не явился к установленному времени на службу в воинскую часть. 22 февраля он добровольно прибыл в военный следственный изолятор в Нальчике. В суде военный признал себя виновным, сообщила пресс-служба суда.

Бахов ранее уже был приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком продолжительностью в два года по той же статье. "Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре суда.

В сообщении пресс-службы имя осужденного не указано, в карточке дела на сайте суда указано имя Темиркан Бахов. Дело поступило на рассмотрение в суд 16 марта.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".