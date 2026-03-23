Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Азамата Марышева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Марышев признан виновным по части 5 1 статьи 337 УК РФ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Марышев без уважительных причин "21 июля 2025 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть в Ингушетии.

"19 сентября 2025 года Марышев добровольно прибыл в воинскую часть, а с 21 июля до 19 сентября 2025 года Марышев проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении.

В суде военнослужащий полностью признал вину. "При назначении наказания подсудимому суд учел влияние назначенного наказания на исправление Марышева, который осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном. В то же время при назначении наказания суд принимает во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодом уклонения Марышева от военной службы, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который совершил тяжкое преступление против военной службы", - отмечается в публикации.

Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела, обновленной сегодня на сайте суда, подсудимый - Азамат Марышев. Дело поступило в суд 10 марта, и на первом же заседании 18 марта был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".