Главная   /   Лента новостей
19:19, 27 января 2026

Жители Ленинкента пожаловались на нехватку мест в школе

Жители Ленинкента в Дагестане ждут школу уже восьмой год. "Новое дело"/ Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселка Ленинкент рассказали, что из-за нехватки мест в местной школе вынуждены отправлять детей в школы в Махачкалу. Кроме того, дети вынуждены переходить опасную федеральную трассу Махачкала - Буйнакск.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года местные жители в поселке Ленинкент пожаловались на критическую ситуацию с уличным освещением. Центральная улица поселка была не электрифицирована, что создавало опасность для пешеходов и водителей. Жители поселка Ленинкент в феврале 2025 года написали открытое письмо Владимиру Путину, выражая "крайнюю обеспокоенность хроническими перебоями в электроснабжении и водоснабжении".

Обращение жителей поселка Ленинкент опубликовал сегодня Telegram-канал "Новое дело", насчитывающий более 13 тысяч подписчиков. К 18.30 публикация набрала более тысячи просмотров.

"Мы, многострадальные жильцы Четвертого микрорайона поселка Ленинкент Махачкалы обращаемся к вам с очень серьезной проблемой в отношении строительства школы в нашем микрорайоне. В 2025 году мы отстояли земельный участок от самозахвата со стороны должностных лиц для строительства школы. На сегодняшний день этот участок утверждён, а проект здания на 250 ученических мест разработан министерством образования и науки РД", - пишут в обращении жители.

По словам жителей, в поселке Ленинкент проживает около 10 000 человек, и это число продолжает расти. Из-за нехватки учебных мест родители вынуждены отправлять своих детей в город за образованием. Кроме того, люди вынуждены "нанимать транспорт за свои деньги, чтоб детей везли в город и другие школы".

Существует еще и серьезная угроза федеральной трассы. Переходя через трассу Махачкала - Буйнакск, родители подвергают жизнь своих детей угрозе, "ведь ежегодно погибают дети, это число растет каждый год", - заявили люди.

По информации Tellegram-канала, в Минобрнауки объяснили, что предложенный участок не прошел согласование Минстроя, потому что участок, по данным ведомства, не предназначен для такого строительства. Сейчас проводятся работы по изменению границ и функционального назначения земельного участка. 

Жители Ленинкента говорят о нехватке места в школе.Новости ННТ / Telegram-канал

Сельчане ждут строительства школы уже восьмой год

Осенью 2025 года жители Ленинкента жаловались, что уже восьмой год ждут строительства школы. Тогда репортаж об этом опубликовал телеканал "Наше национальное телевидение" в Telegram-канале.

Жители микрорайона рассказали, что вместо обещанной школы, строят новые жилые дома. По словам местных жителей на видео, площадь, отведенная под строительство школы, сократилась почти вдвое, а детям до ближайшего учебного заведения приходится добираться через оживленную трассу, зачастую с риском для жизни.

"Никакие меры не принимают, почему на нас не обращают внимание? Обещают, а потом уходят и все", - говорила местная жительница Патимат Омарова.

"Уже у населения нет надежды, нанимают машины, маршрутки, платят им, отвозят детей в школу и привозят обратно этим транспортом, потому что боятся этой трассы", - возмущался Магомед Магомедов.

"Поселок настолько расширился, что одна школа, которая здесь построена, проблему не решит. Хотелось бы, чтобы была не одна большая школа, а несколько маленьких школ, чтобы детям было легче добираться", - сказала Аминат Абдуллаева.

Местные жители уверяли, что обошли все возможные инстанции, обещания решить проблему звучат регулярно, но результатов нет. 

"Кавказский узел" также писал, что жители Махачкалы обратились в администрацию города с просьбой отремонтировать улицу в микрорайоне Эльтав, по которой большинство местных детей ходит в школу. 

Автор: "Кавказский узел"

Все блоги
Показать больше