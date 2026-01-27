Жители Ленинкента пожаловались на нехватку мест в школе

Жители поселка Ленинкент рассказали, что из-за нехватки мест в местной школе вынуждены отправлять детей в школы в Махачкалу. Кроме того, дети вынуждены переходить опасную федеральную трассу Махачкала - Буйнакск.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года местные жители в поселке Ленинкент пожаловались на критическую ситуацию с уличным освещением. Центральная улица поселка была не электрифицирована, что создавало опасность для пешеходов и водителей. Жители поселка Ленинкент в феврале 2025 года написали открытое письмо Владимиру Путину, выражая "крайнюю обеспокоенность хроническими перебоями в электроснабжении и водоснабжении".

Обращение жителей поселка Ленинкент опубликовал сегодня Telegram-канал "Новое дело", насчитывающий более 13 тысяч подписчиков. К 18.30 публикация набрала более тысячи просмотров.

"Мы, многострадальные жильцы Четвертого микрорайона поселка Ленинкент Махачкалы обращаемся к вам с очень серьезной проблемой в отношении строительства школы в нашем микрорайоне. В 2025 году мы отстояли земельный участок от самозахвата со стороны должностных лиц для строительства школы. На сегодняшний день этот участок утверждён, а проект здания на 250 ученических мест разработан министерством образования и науки РД", - пишут в обращении жители.

По словам жителей, в поселке Ленинкент проживает около 10 000 человек, и это число продолжает расти. Из-за нехватки учебных мест родители вынуждены отправлять своих детей в город за образованием. Кроме того, люди вынуждены "нанимать транспорт за свои деньги, чтоб детей везли в город и другие школы".

Существует еще и серьезная угроза федеральной трассы. Переходя через трассу Махачкала - Буйнакск, родители подвергают жизнь своих детей угрозе, "ведь ежегодно погибают дети, это число растет каждый год", - заявили люди.

По информации Tellegram-канала, в Минобрнауки объяснили, что предложенный участок не прошел согласование Минстроя, потому что участок, по данным ведомства, не предназначен для такого строительства. Сейчас проводятся работы по изменению границ и функционального назначения земельного участка.

Сельчане ждут строительства школы уже восьмой год

Осенью 2025 года жители Ленинкента жаловались, что уже восьмой год ждут строительства школы. Тогда репортаж об этом опубликовал телеканал "Наше национальное телевидение" в Telegram-канале.

Жители микрорайона рассказали, что вместо обещанной школы, строят новые жилые дома. По словам местных жителей на видео, площадь, отведенная под строительство школы, сократилась почти вдвое, а детям до ближайшего учебного заведения приходится добираться через оживленную трассу, зачастую с риском для жизни.

"Никакие меры не принимают, почему на нас не обращают внимание? Обещают, а потом уходят и все", - говорила местная жительница Патимат Омарова.

"Уже у населения нет надежды, нанимают машины, маршрутки, платят им, отвозят детей в школу и привозят обратно этим транспортом, потому что боятся этой трассы", - возмущался Магомед Магомедов.

"Поселок настолько расширился, что одна школа, которая здесь построена, проблему не решит. Хотелось бы, чтобы была не одна большая школа, а несколько маленьких школ, чтобы детям было легче добираться", - сказала Аминат Абдуллаева.

Местные жители уверяли, что обошли все возможные инстанции, обещания решить проблему звучат регулярно, но результатов нет.

"Кавказский узел" также писал, что жители Махачкалы обратились в администрацию города с просьбой отремонтировать улицу в микрорайоне Эльтав, по которой большинство местных детей ходит в школу.