Скачайте приложение — работает без VPN!
Главная   /   Лента новостей
19:53, 9 сентября 2025

Жители Ленинкента пожаловались на отсутствие уличного освещения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселке Ленинкент сложилась критическая ситуация с уличным освещением. Центральная улица поселка не электрифицирована, что создает опасность для пешеходов и водителей.

Видео местного жителя, которое к 19:30 набрало 195 просмотров, было опубликовано сегодня. 

«Вот Федеральная трасса Махачкала – Буйнакск. Это – улица Гражданкина. Посмотрите, что здесь творится: нет освещения, там вообще кошмар творится... Как людям передвигаться по такой улице? Вообще освещения нету!» - жалуется на видео житель поселка Ленинкент, показывая центральную улицу, соединяющую федеральную трассу Махачкала-Буйнакск, которая полностью погружена в темноту. Видео опубликовал РГВК «Дагестан» в своем Telegram-канале. 

По данным издания, люди жалуются на бездействие МБУ и УЖКХ Махачкалы, нарушающее их права и требования безопасности. Отсутствие освещения особенно опасно для детей, которые возвращаются домой в вечернее время. Жители поселка просят чиновников обратить внимание на их проблему и обеспечить нормальные условия для жителей.

По данным издания, жители поселка Ленинкент в феврале этого года написали открытое письмо Владимиру Путину, выражая "крайнюю обеспокоенность хроническими перебоями в электроснабжении и водоснабжении". В тексте обращения подчеркивается, что поселок большую часть суток остается без электричества и, как следствие, без воды. Особое внимание в письме уделяется семьям участников специальной военной операции, многие из которых проживают в Ленинкенте. О реакции властей на данное письмо не сообщалось. 

Автор: Кавказский узел

