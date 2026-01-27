Педагог из Махачкалы заподозрен в истязании ученика

Житель Махачкалы стал подозреваемым по уголовному делу об истязании ребенка. По данным источников, речь идет о педагоге, который избил ученика ремнем.

Следователи в Махачкале возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по пункту "г" части 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, инцидент произошел 23 января. "Подозреваемый, находясь по месту своего проживания, умышленно причинил несовершеннолетнему физические и психические страдания, нанося ему множественные удары по спине и голове неустановленным предметом, осознавая, что в силу возраста потерпевший находится в беспомощном состоянии и не может оказать сопротивления", - приводится в публикации версия следствия. Других подробностей ведомство не сообщило.

По данным анонимного телеграм-канала Mash Gor, речь идет о мужчине, преподающим Коран, который избил ремнем как минимум одного из учеников колледжа за то, что они "обозвали его за спиной".

"Ребятам по 13 лет. Один из них рассказал маме, что учитель отвёз их к себе домой, выпорол, отругал и требовал не рассказывать родителям. Женщина связалась с ним. Он назвал свои методы "наказанием за грехи", - говорится в публикации телеграм-канала от 24 января.

Часть 2 статьи 117 УК РФ предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.