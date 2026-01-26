Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие общественного транспорта

Жители села Новолакское Кумторкалинского района лишены коммунальной инфраструктуры и транспортного сообщения, в том числе между девятью селами района, заявили они в обращении к властям.

Порядка 10 местных жителей собрались на одной из улиц села и потребовали от администрации решить проблемы села, в том числе проблему транспорта и инфраструктуры.

Обращение граждан, собравшихся в селе Новолакское, опубликовал сегодня телеканал "ННТ" в своем Telegram-канале, насчитывающем более 21 тысячи подписчиков. К 18.00 мск публикация набрала почти 3 тысячи просмотров.

"Почему у нас нет канализации? Почему у нас не вывозят мусор? У нас нет никакой инфраструктуры. Почему у нас больница находится за трассой?", - возмущается на видео местная жительница.

По словам сельчан, пожилым людям приходится ходить в больницу 3-4 километра за трассой пешком. "Очень много вопросов у нас", - добавляет женщина на видео.

Позже к собравшимся жителям на встречу приехали представители местной администрации, уточняет Telegram-канал. К 18.00 мск ни администрация Кумторкалинского района, ни глава администрации села Новолакское Сулейман Рамазанов жалобу жителей официально не комментировали.

