Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие общественного транспорта
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жители села Новолакское Кумторкалинского района лишены коммунальной инфраструктуры и транспортного сообщения, в том числе между девятью селами района, заявили они в обращении к властям.
Порядка 10 местных жителей собрались на одной из улиц села и потребовали от администрации решить проблемы села, в том числе проблему транспорта и инфраструктуры.
Обращение граждан, собравшихся в селе Новолакское, опубликовал сегодня телеканал "ННТ" в своем Telegram-канале, насчитывающем более 21 тысячи подписчиков. К 18.00 мск публикация набрала почти 3 тысячи просмотров.
"Почему у нас нет канализации? Почему у нас не вывозят мусор? У нас нет никакой инфраструктуры. Почему у нас больница находится за трассой?", - возмущается на видео местная жительница.
По словам сельчан, пожилым людям приходится ходить в больницу 3-4 километра за трассой пешком. "Очень много вопросов у нас", - добавляет женщина на видео.
Позже к собравшимся жителям на встречу приехали представители местной администрации, уточняет Telegram-канал. К 18.00 мск ни администрация Кумторкалинского района, ни глава администрации села Новолакское Сулейман Рамазанов жалобу жителей официально не комментировали.
"Кавказский узел" также писал, что жители поселка Дубки в Дагестане обратились к главе Дагестана с просьбой отремонтировать фасад больницы. Капитальный ремонт фасада не проводился ни разу с основания поселка.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.