18:50, 26 января 2026

Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие общественного транспорта

Обращение граждан, собравшихся в селе Новолакское. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/newsnnt/11717

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Новолакское Кумторкалинского района лишены коммунальной инфраструктуры и транспортного сообщения, в том числе между девятью селами района, заявили они в обращении к властям. 

Порядка 10 местных жителей собрались на одной из улиц села и потребовали от администрации решить проблемы села, в том числе проблему транспорта и инфраструктуры.

Обращение граждан, собравшихся в селе Новолакское, опубликовал сегодня телеканал "ННТ" в своем Telegram-канале, насчитывающем более 21 тысячи подписчиков. К 18.00 мск публикация набрала почти 3 тысячи просмотров.

"Почему у нас нет канализации? Почему у нас не вывозят мусор? У нас нет никакой инфраструктуры. Почему у нас больница находится за трассой?", - возмущается на видео местная жительница.

По словам сельчан, пожилым людям приходится ходить в больницу 3-4 километра за трассой пешком. "Очень много вопросов у нас", - добавляет женщина на видео.

Позже к собравшимся жителям на встречу приехали представители местной администрации, уточняет Telegram-канал. К 18.00 мск ни администрация Кумторкалинского района, ни глава администрации села Новолакское Сулейман Рамазанов жалобу жителей официально не комментировали.

"Кавказский узел" также писал, что жители поселка Дубки в Дагестане обратились к главе Дагестана с просьбой отремонтировать фасад больницы. Капитальный ремонт фасада не проводился ни разу с основания поселка.

Автор: "Кавказский узел"

