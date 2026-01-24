Волонтеры подтвердили данные оперштаба об отсутствии выбросов мазута на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе не было, отчитался оперштаб. Волонтеры подтвердили, что новых выбросов нет, но на берегу обнаружены мешки с ранее собранным загрязненным мазутом песком.

Как писал "Кавказский узел", экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани. Представитель МЧС рапортовал, что установлены все три коффердама, а на побережье оборудованы 29,6 километра защитных валов для защиты пляжей. Однако защитные валы не выдержали зимних штормов, волонтеры в январе сообщали о выбросах мазута и частичном разрушении защитных валов.

Новых выбросов нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе за минувшую неделю не было, сообщил 23 января оперштаб Краснодарского края по результатам обследования береговой линии с 16 по 23 января. специалистами отряда "Кубань-Спас".

Правительство России, отчитываясь о заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе также сообщило, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено.

"С начала работ очищено более 3 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Из них более 174 тысяч тонн утилизировано или направлено в хозяйственный оборот", - говорится в сообщении от 23 января в Telegram–канале правительства. В работах участвуют 774 человека и 189 единиц техники.

Штаб "Дельфины" 23 января сообщил, что "берег чист, выбросов нефтепродуктов нет, есть штормовой мусор". При мониторинге у поселка Волна "были обнаружен на верхнем участке вблизи берега сгнившие мешки ТБО и загрязненной смеси песка и нефтепродуктов. Приступили к сортировке и ликвидации", - сообщили волонтеры. Сегодня они проинформировали, что найденная куча на горе перебрана, материал пересыпан в мешки для мазута и подготовлен к вывозу.