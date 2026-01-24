Точка общепита закрыта в сочинской гостинице после отравления детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты нашли нарушения в организации питания постояльцев сочинской гостиницы, в которой произошло отравление детей-спортсменов. Работа предприятия общественного питания приостановлена на 90 суток.

Как писал "Кавказский узел", 7 января в гостинице поселка Лоо Лазаревского района Сочи произошло отравление детей 10-12 лет, приехавших на соревнования по регби, и взрослых. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. В связи с отравлением возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ 1 .

Хозяйка гостиницы подвергла сомнению версию о том, что дети отравились едой в столовой. По её мнению, приехавшие спортсмены "уже могли быть заразными или подцепить что-то в пути". Кроме того, по ее утверждению, постояльцы питались не только в столовой, но и ходили в магазины и заказывали фастфуд в номера. "Они постоянно заказывают доставку. У них пиццы, у них роллы, у них суши. Они приехали уже с больными детьми, они на стойке об этом сказали", - заявила она телеграм-каналу Kub Mash.

Управление Роспотребнадзора по Кубани завершило эпидемиологическое расследование случаев инфекционных заболеваний в гостиничном комплексе «Лоо Арена», сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

"Установлен источник и пути передачи инфекции. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей: не соблюдается последовательность (поточность) технологических процессов, в питании детей используется пищевая продукция, приготовленная накануне, на линии раздачи готовые блюда хранятся дольше установленного срока реализации, не осуществляется контроль за сроками реализации и температурой хранения готовых блюд и мясных полуфабрикатов", - говорится в публикации.

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения").

Инспекторы составили протокол о временном запрете деятельности организации общественного питания и передали материалы в суд. "Суд приостановил деятельность предприятия общественного питания на 90 суток", - сообщило ведомство.

Хозяйка гостиницы отказалась прокомментировать решение ведомства, сообщает телеграм-канал Kub Mash. Заявив: "У вас ещё совесть есть?" - она прекратила телефонный разговор, утверждается в публикации.