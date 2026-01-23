Мэр Крымска оставлен под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд отказался смягчить меру пресечения мэру Крымска Янису Будагову, арестованному по делу о превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", ранее задержанному мэру Крымска Янису Будагову предъявлено обвинение в превышении полномочий при передаче земельного участка в собственность местному жителю. В Краснодаре суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе города Крымска Янису Будагову до 18 февраля 2026 года. Будагов свою вину не признал.

48-летний Янис Будагов с 2006 года работал замглавы сельской администрации, в 2009 году возглавил администрацию села. В 2017 году Будагов стал главой Крымска, в 2022-м был переизбран.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Первомайского районного суда Краснодара об аресте Яниса Будагова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Изучив представленные материалы, суд апелляционной инстанции счел, что в силу оснований и мотивов, изложенных в них, в отношении обвиняемого невозможно избрание иной меры пресечения. Будагов останется под стражей, информирует сегодня в своем Telegram-канале пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, в марте 2020 года мэрия заключила с местным жителем договор аренды земельного участка сельхозназначения. В том же году в генплан Крымска были внесены изменения, согласно которым разрешенный вид использования этого участка был изменен на индивидуальное жилищное строительство. "В марте 2023 года арендатор обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату вышеуказанного участка без проведения торгов, при этом указав, что земельный участок используется для сельскохозяйственных нужд. Глава городского поселения, зная о том, что обязан отказать в предоставлении участка в собственность без проведения торгов, заключил договор купли-продажи, согласно которому участок был реализован за 5,2 млн рублей при рыночной стоимости не менее 99 млн рублей. В дальнейшем, через непродолжительное время мужчина зарегистрировал право собственности на участок и через две недели реализовал его представителю застройщика за 150 млн рублей", - приводилась ранее версия следствия.

По данным "Коммерсанта", уголовное преследование мэра Крымска связано с делом бывшего главы Крымского района Сергея Леся, арестованного 11 октября в ходе расследования дела о превышении полномочий. При аресте у главы муниципалитета были изъяты 100 млн рублей и около 10 килограммов золота. По версии следствия, с января по март 2024 года Лесь поручал подчиненному заключать с конкретным человеком договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях без проведения торгов по цене "существенно ниже рыночной". 25 ноября 2025 года арест Леся был продлен на месяц. По иску прокуратуры 12 декабря 2025 года имущество Леся было обращено в доход РФ из-за нарушения чиновником антикоррупционных норм.