Активисты "Другой России" сочли неправомерными аресты в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Лимоновские чтения" проходили в Краснодаре в закрытом помещении, символика "Другой России" законом не запрещена, указали активисты партии. Юрист назвал аресты произвольным применением закона и рекомендовал обжаловать их. Отбывшие арест девушки сообщили о холоде в камерах, долгом содержании без еды и воды.

Как писал "Кавказский узел", силовики жестко задержали восьмерых участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре. По административным статьям о демонстрации экстремистской символики и организации несанкционированного мероприятия суд арестовал их на сроки от двух до 10 суток. Наибольшие сроки, 10 суток, получили Руслан Хубаев и Алексей Леоненко. Трое из арестованных - Яна Аузева, Александра Папшева и Кирилл Дульцев уже освободились. Двум из активистов потребовалась скорая помощь. Правозащитники объявили сбор средств на обжалование арестов.

Полиция и суд посчитали, что на "Лимоновских чтениях" собравшиеся демонстрировали экстремистскую символику, хотя символика партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" 1 не является запрещённой и отсутствует в списке экстремистских материалов.

Вышедшие на свободу активисты рассказали о подробностях задержания

Пятеро арестованных - Руслан Хубаев, Алексей Леоненко, Михаил Матяж, Анатолий Белышев, Илья Пахаленков все еще лишены свободы.

«Арестованы на срок до 10 суток за якобы демонстрацию символики запрещённой организации. Между тем, символика партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» не является запрещённой и отсутствует в списке экстремистских материалов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова".

Вышедшие на свободу Яна Аузева и Александра Папшева рассказали, что силовики оказывали давление на задержанных, применяли силу.

«Я находилась на "Лимоновских чтениях", на втором этаже. Где-то спустя 30 минут после начала я услышала какую-то возню на первом этаже. Тут же хотела посмотреть, что там происходит. Я увидела, как идет на встречу сотрудник СОБРа, нас там оцепили. После начали выводить людей, которые не имели при себе никакой символики «Другой России». Нас посадили в "буханку", 8 человек, и отвезли в участок, где были сотрудники центра "Э". Нам говорили, что наша идеология является запрещенной, что мы являемся запрещенными, но мы знали, что это не так. После этого составили все протоколы и нас распределили по камерам. В камерах было очень холодно. То есть была минусовая температура. В самом УВД нас не кормили, не поили, воду нам только смогли товарищу с трудом передать, только в самом здании суда»,- рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Александра Папшева.

По ее словам, в отношении задержанного Анатолия Белышева применяли силу.

«Во время задержания непосредственно в самом здании его ударили в спину ногой. В камере ему стало плохо, скорая приехала, дали обезболивающее. Где-то приблизительно в 3 часа или в 4 мы услышали какие-то звуки борьбы, звуки крики. Это был наш товарищ Илья Пахаленков. Кроме этого в его адрес звучали угрозы, что сломают ему ноги, кости и прочее. Потом нас увезли в Октябрьский суд. Мы очень долго ждали судью, где-то в районе трех часов. К нам приехал адвокат, мы там проговорили, что с нами случилось. Когда меня завели уже непосредственно к судье, сложилось такое впечатление, что судья уже говорил подготовленными фразами. То есть это было очень быстро, неохотно. Вынес вердикт, что двое суток. Собственно говоря, все, после этого нас, когда всех отсудили, нас посадили в спецконвой и отвезли уже непосредственно в ИВС", - сообщила она.

Яна Аузева рассказала корреспонденту "Кавказского узла», что у нее есть хроническое язвенное заболевание, которое обострилось из-за минусовой температуры в камере.

«В дежурной части я увидела на столе свое дело. Хотела с ним ознакомиться, на что получила отказ в грубой форме. Далее нас поодиночке выводили в отдельное помещение. Нас полностью раздевали, мы снимали все нижнее белье и приседали. У нас не было воды, еды, нам было очень холодно, и на фоне стресса у меня язва воспалилась, у меня очень сильно болел живот. Я попросила мне вызвать скорую. Через некоторое время эта скорая приехала. Мне сделали уколы обезболивающие", - сказала она.

"Лимоновские чтения" включают развлекательную и политическую составляющую

Сторонники «Другой России» рассказали, что из себя представляют "Лимоновские чтения".

"Для нас это культурно-политическое мероприятия, которые посвящены памяти российского политика и писателя Эдуарда Лимонова. Как правило это литературные вечера с чтением произведений Лимонова, дискуссии о его творчестве и политических взглядах, обсуждения о будущем России и так далее»,- объяснил Сергей, один из краснодарских активистов.

По его словам, не «Лимоновские чтения» часто приходят в качестве гостей знаменитости, которые разделяли взгляды политика.

«Это могут быть уже сформировавшиеся артисты, реперы, музыкальные группы или начинающие. Они обеспечивают музыкальную часть закрытого мероприятия. Таким образом попасть на вечера могут не только члены партии, это способ привлечь новых сторонников, показать им нашу идеологию и найти в них соратников», - описал он.

Идея «Лимоновских чтений» возникла после смерти политика.

«Они существуют около пяти лет, проходили в разных городах России, их точно больше 10. Можно сказать, что это культурно-политические мероприятия закрытого типа. И они не требуют согласования с властями, потому что это не какие-то политические акции», - рассказал другой соратник партии Алексей из Санкт-Петербурга.

Он вспоминает, что в 2023 году силовики уже задерживали участников чтений.

"Силовики ворвались в клуб, где было мероприятие, всех выгнали оттуда, около 10 человек задержали, но отпустили на следующий день. Краснодарские аресты на 10 суток – это что-то новое", - отметил он.

Бывшая соратница "Другой России" рассказала, что после визита силовиков в питерский клуб, она перестала ходить на «Лимоновские чтения».

«Сначала было очень интересно, но потом мероприятия стали более развлекательными, чем политическими. Появлялись люди, откровенно нацистских взглядов и почему-то знакомили нас со своим творчеством. Не только мне, но и многим моим знакомым не нравились многие гости этих мероприятий», - сказала Анастасия корреспонденту "Кавказского узла".

В тот вечер ее не задержали, но уже не хотелось ассоциироваться с людьми «непонятных идеологий»

«Тогда задержали тех, кто стоял с плакатами или атрибутикой партии. Но ситуация была такая, что могли задержать и меня. Этого мне больше всего не хотелось в той ситуации. Впрочем после этого я больше не посещала их чтения, хотя Лимонов всегда был мне симпатичен как политик», - отметила она.

Юрист назвала аресты участников чтений "произвольным применением закона"

Аресты на основе "схожести" символики "Другой России" с символикой запрещенной НБП (партия была признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России, ликвидирована по решению суда - прим. "Каказского узла") не имеют правовой основы и являются произвольным применением закона, уверена юрист Патимат Абдулаева.

«Статья 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций" требует точного соответствия демонстрируемой символики той, что включена в Федеральный список экстремистских материалов. Символика партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" юридически отличается от символики НБП - это разные графические изображения, и только символика НБП внесена в список запрещенных. "Схожесть" не является юридическим критерием - либо символика запрещена и есть в списке, либо нет. Такие аресты можно и нужно обжаловать в вышестоящий суд, ссылаясь на отсутствие в действиях правонарушения - демонстрация легальной символики не может быть основанием для привлечения к ответственности», - сказала она «Кавказскому узлу».

Что касается квалификации мероприятия как несанкционированной акции, то здесь тоже есть определенные вопросы.

«Чтения в закрытом помещении по закону не являются публичным мероприятием, требующим согласования с властями. Мероприятие в закрытом помещении - это частное собрание, которое не требует уведомления властей. Статья 20.2 КоАП РФ применяется только к публичным мероприятиям под открытым небом или в общедоступных местах. Если чтения проходили в арендованном помещении с ограниченным доступом - это не подпадает под действие закона о публичных мероприятиях", - указала она.