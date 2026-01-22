×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
18:10, 22 января 2026

Промедление с откачкой мазута из затонувших танкеров ставит под угрозу сезон в Анапе

Очистка пляжа в Анапе от мазута. Январь 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14857

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работы по откачке мазута из затонувших частей суден начнутся лишь после сезона штормов. Длительные работы по откачке мазута  могут привести к краху Анапы как курорта, заявили пользователи Telegram. 

Как писал "Кавказский узел", экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани.  Представитель МЧС рапортовал, что установлены все три коффердама, а на побережье оборудованы 29,6 километра защитных валов для защиты пляжей. Однако защитные валы не выдержали зимних штормов, волонтеры в январе сообщали о выбросах мазута и частичном разрушении защитных валов.

Депутат горсовета Анапы Олег Янцен сообщил, что в зимние месяцы откачка мазута из затонувших частей танкеров не проводится из-за сильных штормов, Активная работа по крайней мере по откачке мазута начнется, только когда пройдет сезон штормов - в конце марта - начале апреля", - заявил Янцен на видео, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале "Анапа гражданская".

По его данным, по самому оптимистичному прогнозу откачка мазута закончится примерно к июню, по более реалистичному - к окнцу лета., Если же работа пройдет не по плану, то можно говорить об окончании не раньше осени. "До этого режим чрезвычайной ситуации не будет снят. <...> В общем прогнозы от очень плохого сезона до умеренно плохого", - констатировал он.

"До весны отдыхающие забронируют отдых на других курортах, отпуск и планы на отдых рассматриваются заранее <...> Как легко оказывается убить курорт на который когда-то приезжало 5 миллионов россиян", - возмутился на своей странице в Telegram блогер Макс Анапский.

Губернатор поставил задачу вернуться к "домазутным" показателям числа туристов в Краснодарском крае и заверил что Анапа будет готова принять туристов в 2026 году. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. Новогодние праздники показали снижение числа туристов в Анапе, но бронирования на майские выходные, по предварительным сведениям, показывают рост в 10% по сравнению с прошлогодними данными.

По его словам необходимо отправлять обращения властям, чтобы ускорили работы в проливе, без окончания работ Анапу не хотят открывать и не откроют.

"Открытие сезона - вопрос политический и с экологией не связан. Если губернатор сможет его продавить, то ЧС снимут. Если нет, то еще пара лет ожидания чуда", - написал в комментариях  Владимир.

"Мелким отельерам придётся нелегко.  Дожмут их, и скупят по бросовой цене", - считает Евгений Иванов.

Часть пользователей заявили, что намерены приехать в э том году в Анапу. 

"Лишь бы не гоняли людей по пляжам и не угрожали штрафами", - написала Татьяна Кузнецова.

" Ни разу не видела официальных данных проб воды на содержание нефтепродуктов на наших любимых пляжах", - указала Елена.

Автор: "Кавказский узел"

