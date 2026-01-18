×

Главная   /   Лента новостей
03:56, 18 января 2026

Продлен арест Виктора Гончарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил до 4 февраля срок заключения под стражу бывшего замгубернатор Ростовской области Виктора Гончарова.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля стало известно, что силовики допросили советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и взяли с него подписку о невыезде. 21 февраля Гончаров был задержан по части 3 статьи 286 УК РФ, а 22 февраля суд отправил его под стражу. 7 марта суд отклонил жалобу на арест Гончарова и оставил его под стражей. В начале ноября суд продлил срок содержания под стражей Гончарова на два месяца.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок заключения под стражу бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову, пишет 17 января РБК.

Гончаров, по данным объединенной пресс-службы судов Ростовской области, будет находиться под стражей до 4 февраля.

17 февраля замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, с делом которого связано дело Гончарова, был задержан по уголовному делу о превышении полномочий. В июне суд выпустил его из-под домашнего ареста.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

