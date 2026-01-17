Семь человек задержаны на акции протеста у посольства Ирана в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики не позволили участникам акции протеста у посольства Ирана в Ереване пройти маршем к Голубой мечети, семь человек задержаны.

В ходе акции протеста перед посольством Ирана в Ереване были задержаны семь человек, сообщило агентство Armenia Today. Акция проходила под охраной полиции министерства внутренних дел Армении. Участники хотели пройти маршем к Голубой мечети. Марш был несанкционированным и запрещённым, поэтому семь человек были подвергнуты административному задержанию по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях "Невыполнение законного требования сотрудника полиции".



В акции участвовали граждане Ирана, пишет News.Am. Участники акции заверяли, что марш будет мирным, что они пойдут по тротуарам, говорится в публикации.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране, сообщает РБК.

