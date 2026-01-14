×

04:47, 14 января 2026

Жители Краснодара сочли постановкой уборку улиц города от снега

Дворник убирает снег. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники и сотрудники прокуратуры проверили качество уборки дворов Краснодара от снега и выявили более 200 нарушений. Власти утверждают, что расчисткой дорог занимается более 30 единиц спецтехники. Краснодарцы увидели одну спецмашину, которую снимали журналисты, и обвинили власти в имитации работы.

Как писал "Кавказский узел", 12 января депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов опубликовал видео о состоянии улиц в Краснодаре, заявив, что не видел в городе снегоуборочной техники. Пользователи Telegram подтвердили наблюдения депутата, возмутившись бездействием коммунальных служб

В Краснодарском крае и Адыгее 31 декабря произошли масштабные нарушения энергоснабжения, без света остались десятки тысяч человек. На Кубани власти обвинили в задержке ремонта ресурсоснабжающую компанию "Актон". К вечеру 4 января в Краснодарском крае без энергоснабжения оставалось более 18 тысяч человек. Власти Адыгеи отчитались вечером 6 января, что энергоснабжение восстановлено практически у всех абонентов. 

Более 200 нарушений при уборке дворов от снега было выявлено в Краснодаре. Сотрудники управления по жилищным вопросам и сотрудники прокуратуры провели совместные рейды 12 января, обследовав более 500 дворов, где выявили 108 нарушений. 13 января они проверили еще 323 двора и выявили еще 115 нарушений, сообщают "Краснодарские известия".

По итогам проверок составлены акты, копии которых направлены в прокуратуру.

Также сообщается, что в уборке Краснодара от последствий снегопада участвует более 1700 сотрудников управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что за сутки от гололеда обработано более 450 километров дорог и 60 улиц, при этом директор городского департамента информационной политики Надежда Лутай заявила, что нужно сказать спасибо городским службам. "Давайте порадуемся этой недолгой зиме и не будем ворчать. А скажем спасибо городским службам, людям, которые чистят дворы, дороги и тротуары", - приводит ее слова "Юга.ру". При этом издание отмечает, что чиновница отредактировала свой пост, убрав фразу "не ворчать".

Наумов также сообщил, что улицы города 13 января чистили 30+ единиц спецтехники. При этом многие комментаторы телеграм-канала "Юга.ру" отметили, что не видели на дорогах ни одной единицы. Некоторые, впрочем, видели технику, которая не чистила улицы, а просто стояла.

Телеграм-канала "Краснодар Телетайп" опубликовал короткое видео, на котором спецмашина якобы убирает снег, при этом ее "работу" снимают на камеру. "А у нас все на камеру", - прокомментировал видео Виктор. "Без видеодоказательства никто ж не поверит", - подтверждает Мария Александровна.

"За два дня я лично не видел ни одной единицы техники", - отметил A F. "Мы видели. Только что один трактор проехал, все побежали смотреть на него", - парирует Бегдай Наталия.

"Мда, купить реагент не вариант. Давайте лучше потратим деньги на оператора и репортера. Там своя альтернативная реальность", - удивляется Ленинградский почтальон. "По муниципальному каналу покажут, что "все убирается", - подтверждает Dmitry. "Для отчета и для новостных программ центрального телевидения. Я так думаю", - полагает Sergey.

Сегодня телеграм-канал "Новости Краснодара и края" опубликовал информацию о прошедшем заседании краевого оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада. Его провел вице-губернатор Евгений Пергун, по словам которого на региональных и федеральных трассах ситуация остается штатной, а вот в самом Краснодаре она все еще напряженная "из-за продолжающегося снегопада и сложных дорожных условий". Чтобы разрешить ситуацию, сегодня планируется увеличить количество спецтехники до 45 машин. Заявлено также, что работы по расчистке улиц продолжатся круглосуточно.

Автор: "Кавказский узел"

