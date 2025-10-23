Глава общины Масис Давид Амбарцумян приговорен к лишению свободы

Приговором Ереванского уголовного суда глава общины Масис Давид Амбарцумян приговорен к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля 2018 года, когда в Армении происходила "бархатная революция", группа людей в масках совершила нападение на сторонников Никола Пашиняна в ереванском районе Эребуни. Нападавшие были вооружены дубинками, камнями и электрошокерами. По словам пострадавших, полиция бездействовала. 31 мая по этому делу были задержаны мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще три человека. 1 июня им были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков.

Давид Амбарцумян приговорен к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, мера пресечения в виде залога отменена, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, сообщает издание Armenpress.

"Ни один из свидетелей во время судебного процесса не дал против Амбарцумяна обвинительных показаний. Тем не менее, это не помешало суду вынести такой приговор", - написал адвокат Амбарцумяна Тигран Атанесян на своей странице в Facebook*.

Атанесян обратил внимание, что если бы мэру Масиса дали срок заключения меньше шести лет, то в этом случае могла бы быть распространена амнистия 2018 года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа 2022 года житель Масиса, вооруженный огнестрельным оружием и гранатой, захватил мэрию. Во время переговоров он покончил с собой. Позднее СМИ сообщили, что нападавший - бывший депутат городского совета Масиса, который заявил, что проник в мэрию, будучи недовольным деятельностью мэра Давида Амбарцумяна.