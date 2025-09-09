Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего из Кабардино-Балкарии Али Кочалиева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор, рассмотрев уголовное дело в отношении военнослужащего Минобороны России Али Кочалиева, осужденного за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. 1 , информирует пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда в соцсети "ВКонтакте".

"Подсудимый 29 апреля 2025 года в период мобилизации не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в городе Ставрополе. Али Кочалиев признал себя виновным в совершении вмененного ему преступления и высказал сожаление о содеянном. За совершение данного преступления подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет", - уточняет ведомство.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.