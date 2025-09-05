×

20:41, 5 сентября 2025

Пикет с требованием обеспечить водой прошёл в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У администрации Новороссийска прошел одиночный пикет. Женщина вышла с плакатом «Обеспечьте жителей города круглосуточно водой. Стоп стройкам МКД и стройкам КРТ».

Людей волнует нерешенная проблема с круглосуточной водой в городе, и остановкой строек многоэтажных комплексов, сообщает "Новороссийск LIFE" в соцсети "ВКонтакте".

Жители Южного района Новороссийска страдают от регулярных отключений воды. На днях горожане разместили на фасаде ЖК «Алексино» на улице Мурата Ахеджака, 21 плакат «Дома без воды» и потребовали, чтобы власти закрыли город для приезжих, раз не могут обеспечить местным жителям комфортные условия. По словам жильцов, проблемы с водой у них начались фактически с самого заселения. А летом в разгар туристического сезона ситуация обостряется. Управляющая компания сняла "позорный" плакат с фасада здания. В МУП «Водоканал» утверждают, что острых проблем с подачей ресурса в ЖК «Алексино» нет, информировала 20 августа "Наша газета Новороссийск".

Это не первый одиночный пикет с требованием обеспечить водой жителей города. К примеру, 30 мая жительница города вышла к администрации, отстаивая право на круглосуточную воду на М. Ахеджака, 24, сообщало "novorosstodayinfo" в сети Instargam*.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

