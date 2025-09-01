Возобновлена работа волгоградского аэропорта

Спустя более чем пять часов были сняты ограничения на работу аэропорта Волгограда, введенные для обеспечения безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", около 00.00 мск были введены ограничения на работу волгоградского аэропорта.

Около 05.00 были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Запрет действовал немногим более пяти часов.

По данным онлайн-табло аэропорта на 05.50 мск были отменены два рейса на Москву и два рейса из Москвы, с чем связана отмена - не сообщается. Задерживается вылет двух рейсов в Сочи и прилет одного рейса из Калининграда.

В прошлый раз работа аэропорта Волгограда ограничивалась в 04.29 мск 31 августа. Запрет действовал чуть более двух часов.

