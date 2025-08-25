×

Скачайте приложение — работает без VPN!
Главная   /   Лента новостей
08:54, 25 августа 2025

Курорт "Эльбрус" объявил о перерыве в работе канатных дорог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На курорте "Эльбурс" проводятся регламентные работы по обслуживанию канатных дорог, 25 августа они работать не будут.

Сегодня 25 августа, понедельник, канатные дороги закрыты, в связи с регламентными работами, сообщила администрация курорта "Эльбрус" в своем Telegram-канале.

Туристов призвали пользоваться пешими экомаршрутами.

Как писал "Кавказский узел", 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа, один из них находится в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке проведена операция, второй - планируется.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году, основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все". 

Автор: "Кавказский узел"

