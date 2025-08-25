Курорт "Эльбрус" объявил о перерыве в работе канатных дорог

На курорте "Эльбурс" проводятся регламентные работы по обслуживанию канатных дорог, 25 августа они работать не будут.

Сегодня 25 августа, понедельник, канатные дороги закрыты, в связи с регламентными работами, сообщила администрация курорта "Эльбрус" в своем Telegram-канале.

Туристов призвали пользоваться пешими экомаршрутами.

Как писал "Кавказский узел", 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа, один из них находится в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке проведена операция, второй - планируется.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году, основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все".

