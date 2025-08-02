Состояние Свидетеля Иеговы* из Гуково ухудшилось в колонии

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У осужденного Свидетеля Иеговы* из Гуково Олега Шидловского ухудшилось зрение. Врач констатировал необходимость в операции, но признал, что в колонии нет условий для ее проведения.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября 2022 года суд приговорил шестерых Свидетелей Иеговы* из Гуково к лишению свободы на сроки от 6,5 года до семи лет. Олег Шидловский был приговорен к 6,5 года колонии. Апелляционная и кассационная инстанции не удовлетворили жалобы на приговор.

Все шестеро были обвинены в организация деятельности экстремистской организации. Суд пришел к выводу, что верующие с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года организовали в Гуково деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Обвиняемые полностью отрицали вину и не признали ее в суде.

У Олега Шидловского ухудшилось зрение, и он нуждается в оперативном лечении. Однако, по словам офтальмолога, в условиях колонии необходимую операцию провести невозможно, сообщает сайт, освещающий практику уголовного преследования Свидетелей Иеговы* в России.

Лекарства верующий получает регулярно, однако письма Шидловскому не передают уже полгода. Кроме того, у него нет личного экземпляра Библии, и верующему приходится читать ее в библиотеке колонии, говорится в публикации.

Напомним, в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

При этом в октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.