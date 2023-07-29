Утвержден приговор шестерым гуковским Свидетелям Иеговы*

29 июля 2023, 04:52

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Кассационный суд в Краснодаре утвердил приговор Свидетелям Иеговы* из город Гуково Ростовской области Алексею Горелому, Олегу Шидловскому, Никите Моисееву, Алексею Дядькину, Владимиру Попову и Евгению Разумову.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября 2022 года Гуковский горсуд приговорил Алексея Горелого и Олега Шидловского к 6,5 года колонии, а Никиту Моисеева, Алексея Дядькина, Владимира Попова и Евгения Разумова - к семи годам колонии общего режима. 23 января апелляционная инстанция оставила в силе приговор.

Все шестеро были обвинены по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что верующие с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года организовали в Гуково деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Обвиняемые полностью отрицали вину и не признали ее в суде.

Кассационную жалобу Свидетелей Иеговы* из Гуково рассматривал Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Суд оставил в силе приговор Алексею Горелому, Олегу Шидловскому, Никите Моисееву, Алексею Дядькину, Владимиру Попову и Евгению Разумова, пишет 28 июля "ОВД-Инфо"*.

Все шестеро находятся в заключении с августа 2020 года.

Напомним, Свидетелей Иеговы* подвергают уголовному преследованию и в других регионах юга России. В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, сообщили 14 апреля 2022 года "Кавказскому узлу" защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.