МВД Ингушетии опровергло сообщения об обысках у министра

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Министерство внутренних дел по Ингушетии назвало недостоверной информацией сообщения источников в силовых структурах об обысках у руководителей ведомства.

Как писал "Кавказский узел", источники в правоохранительных органах 2 июля сообщили о следственных действиях в МВД Ингушетии. По данным источников, обыски по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств прошли у главы ведомства Михаила Коробкина и одного из его помощников.

По делу еще около двух месяцев назад были задержаны несколько сотрудников ингушского МВД. По информации Baza. По информации проекта, рядовым полицейским начислялись премии без их ведома, затем эти средства обналичивались.

Опровержение сообщений об обысках ведомство опубликовало лишь сегодня днем, хотя первые публикации об обысках у руководства ингушского МВД со ссылкой на источники появились сутками ранее, днем 2 июля.

По утверждению ведомства, распространившаяся “информация о якобы прошедших в МВД по Республике Ингушетия и по месту жительства двух сотрудников полиции обысковых мероприятиях” недостоверна. При этом в МВД отметили, что сведения о проверке по факту хищений средств, выделенных на работу полиции, соответствуют действительности.

Пресс-служба министерства сослалась на собственное сообщение от 15 мая, в котором говорится о “возможной причастности” нескольких сотрудников республиканского МВД и районных подразделений к хищениям. В публикации отмечается, что лично глава ведомства Михаил Коробкин обещал продолжить работу по “недопущению правонарушений в собственных рядах”.

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