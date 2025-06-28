Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в оправдании терроризма

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Силовики сообщили об уголовном деле против жителя Баксанского района, который, по версии следствия, разместил оправдывающие терроризм видео в соцсети.

В Баксанском районе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма, сообщило управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.



Уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) расследуется в Баксанском районе. Подозреваемый - местный житель 2000 года рождения.



По версии следствия, "в одной из социальных сетей подозреваемый создал аккаунт, в котором разместил общедоступные видеоматериалы, содержащие высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и пропагандирующие распространение идеологии терроризма", говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Действия мужчины были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по КБР", - добавило следствие.

Какие именно публикации инкриминированы подозреваемому и в чем заключалось оправдание терроризма, ведомство не конкретизировало. Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с аналогичным обвинением столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций.

Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей. Адвокат заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Обвинение тоже не оспорило приговор, и он вступил в силу. Сын Кеворковой 13 марта организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана.

При этом 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан". Приостановка запрета означает, что должны быть прекращены уголовные дела об оправдании терроризма, связанные с "Талибаном", заявил адвокат Кеворковой.

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